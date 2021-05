Chi ha i capelli sottili, può di certo capire il disagio e il problema che essi causano. Sono intrattabili, poco voluminosi (ecco come fare per renderli voluminosi), per niente adatti ad acconciature particolari e sembrano sempre danneggiati. Ma come evitare le cattive abitudini per i capelli sottili? Vediamo qui di seguito le soluzioni possibili.

Capelli sottili: come evitare le cattive abitudini

A differenza delle altre tipologie di capelli, quelli sottili necessitano più cure ed attenzioni in quanto più delicati e soggetti a sfibrarsi più facilmente. Per risolvere il problema, ci sono tantissime soluzioni, soprattutto fai da te, che appunto possono migliorare lo stato e la condizione dei nostri capelli, anche a livello estetico. Vediamo qui di seguito le migliori soluzioni da seguire assolutamente.

Capelli sottilI: le cattive abitudini da evitare

Tra gli errori più frequenti e quindi, di conseguenza, le soluzioni da attuare, c’è sicuramente quella di lavarsi i capelli troppo spesso. In via generale, fare lo shampoo quasi tutti i giorni o un giorno sì e un giorno no, è sconsigliabile perché ne va a risentire la salute del cuoio capelluto. Ed inoltre, lavandoli molto di frequente, i capelli tenderanno a sporcarsi sempre più facilmente. Ma oltre a ciò, può causare la loro rottura, soprattutto nei capelli molto sottili.

Al contrario, lavarli circa 2 volte a settimana è l’ideale per mantenerli sani e forti.

Altra azione deleteria per i capelli sottili è non essere delicati: dallo spazzolarsi all’usare prodotti troppo aggressivi. Sono tutti elementi che vanno solo a danneggiarli, contribuendo così al loro malessere e al loro sfibrarsi.

Ma non solo: anche una cattiva alimentazione può influire negativamente sullo stato dei capelli. Un buon consiglio è quello di prediligere una dieta sana ed equilibrata, a base di frutta, verdura, cereali integrali, carboidrati non raffinati, proteine e grassi buoni.

Capelli sottili: altre cattive abitudini da eliminare

Oltre alle principali cattive abitudini sopra elencate, ce ne sono molte altre che possono incidere negativamente. Ad esempio, cambiare colore di capelli frequentemente non va per niente bene. Perché le tinte, soprattutto se unite a decolorazioni, vanno ad agire in maniera aggressiva sul cuoio capelluto, portandolo a sfibrarsi, a danneggiarsi e di conseguenza, a rompersi. Un buon consiglio, per le amanti del biondo, è quindi quello di usare tinte prive di candeggina.

E ancora, altra azione da evitare è quella di abusare di phon e piastre in quanto il calore, a contatto con i capelli sottili, può causarne la rottura. Ovviamente si possono continuare ad utilizzare ma cercando di tenerle almeno a 20 centimetri di distanza dai capelli e di proteggere questi con prodotti termo protettori.

Ma non dobbiamo dimenticarci di spuntare la nostra chioma di frequente, in modo da farla crescere più forte e sana, evitando così la sua rottura.

Capelli sottili: fumo e stress, le abitudini più cattive

Stress e fumo sono infine le abitudini più cattive e sbagliate da evitare assolutamente. Soprattutto la prima può davvero danneggiare (anche in modo permanente) lo stato di salute dei capelli in quanto, aumentando i livelli di cortisolo, porta all’indebolimento e quindi, alla caduta di questi. Certo, è impossibile non stressarsi per via della vita frenetica che conduciamo. Ma trovare altri “vizi” sani che sostituiscono il fumo è già un primo passo per iniziare a stare meglio!