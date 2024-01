I capelli scalati corti sopra e lunghi sotto sono in primo piano tra le tendenze di stagione. Conosciuto anche come taglio overcut, dona alla chioma uno stile audace e fresco. Scopriamo insieme a chi sta bene e come valorizzarlo al meglio per un look unico e alla moda.

Capelli scalati, corti sopra e lunghi sotto: il taglio overcut domina le tendenze

Sicuramente vi state chiedendo, ma cosa rende così straordinario il taglio scalato rispetto agli altri? Beh, la risposta è semplice: la sua esecuzione. Il taglio scalato, anche conosciuto come overcut, si distingue per la sua scalatura audace, caratterizzata da una combinazione unica di lunghezze. La particolarità risiede nel fatto che le ciocche più vicine al naso vengono sfoltite al livello del mento, creando un effetto simile al classico caschetto. Tuttavia, il tocco distintivo risiede nella parte posteriore, con una scalatura che rende questa zona particolarmente lunga. Questa dualità di lunghezze, corta sopra e lunga sotto, aggiunge un tocco di modernità e dinamismo al taglio, rendendolo una scelta estremamente cool e di tendenza per la stagione fredda. Questo taglio ha conquistato anche le celebrità internazionali, in particolare Jennifer Aniston. L’attrice statunitense, infatti, ha fatto dell’overcut il suo marchio di fabbrica da ormai anni.

Capelli scalati, corti sopra e lunghi sotto: a chi stanno bene?

I tagli scalati sono una scelta che si adatta a tutte le forme del viso. Rendono affascinante il viso tondo o quadrato, addolcendo i tratti, e sono altrettanto perfetti per chi possiede un viso piccolo e lineamenti delicati, regalando quel tocco di movimento tanto desiderato. Se avete un viso ovale o lungo, il taglio scalato continua a essere un’opzione vincente, specialmente se accompagnato da una frangia piena per evitare di accentuare ulteriormente la lunghezza del viso. La scalatura è una tecnica di taglio versatile che si adatta a ogni tipo di capelli, tranne per quelli molto densi o crespi, dove rischierebbe solo di accentuare il volume eccessivo. Tuttavia, si rivela un alleato prezioso per chi ha capelli piatti o sottili, poiché il gioco di lunghezze crea un risultato dinamico e sbarazzino. Non esiste un’età predeterminata per abbracciare un taglio scalato. Sebbene sia spesso la preferenza delle ragazze giovani, la sua straordinaria capacità di ringiovanire il viso e renderlo più luminoso lo rende ideale anche per le donne più mature. Insomma, un taglio scalato è la scelta perfetta per valorizzare la bellezza, la femminilità e la sensualità in ogni donna.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Capelli, i tagli bambina più belli per il 2024 | DonneMagazine.it

Acconciature tirate, possono causare la perdita dei capelli? | DonneMagazine.it