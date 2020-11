I capelli sono emblema di femminilità e fascino e bisogna averne cura onde evitare che cadano. I capelli forti, avendo un cuoio capelluto molto resistente, difficilmente cadono. Vediamo come trattarli e i rimedi naturali da usare.

Capelli forti che non cadono

Ognuno di noi sogna di avere dei capelli forti che non risentano della calvizie e della perdita del cuoio capelluto nel cambio di stagione o per via dello stress, ma non sempre è possibile. I capelli forti, proprio perché maggiormente resistenti, tendono a non cadere e il motivo dipende sia dal cuoio capelluto, ma anche da una serie di prodotti e da una dieta sana che ha effetti benefici sulla sua salute e bellezza della chioma.

Per contrastare la caduta e l’indebolimento dei capelli e, quindi, renderli più forti, è necessario optare per rimedi e soluzioni fai da te. Apportare delle modifiche alla propria dieta e stile di vita introducendo cibi che siano maggiormente adatti e proteici fa bene, non solo al fisico, ma anche alla chioma che è più folta e forte al tempo stesso.

Si consiglia anche d’integrare la propria dieta e stile di vita con dei supplementi specifici, quali lozioni come Foltina Plus che danno maggiore risalto e impatto alla chioma. In questo modo i vostri capelli non cadranno e non dovrete più preoccuparvi dei troppi ciuffi che trovate ogni volta sul cuscino al risveglio oppure sul pettine quando vi pettinate o spazzolate.

Si consiglia anche l’uso di fiale dalle proprietà rinforzanti che donino nutrienti efficaci per il bulbo pilifero. Quando vi lavate i capelli, associate anche dei massaggi al cuoio capelluto per stimolare la microcircolazione in modo che il follicolo sia maggiormente attivo e vitale. Per capelli più forti, optate per prodotti che favoriscano la formazione della cheratina, la componente essenziale del capello.

Capelli forti: come fare

Se anche voi volete dei capelli forti che non cadono in quanto siete spaventate da una possibile caduta e indebolimento della chioma, sappiate che ci sono alcuni rimedi e soluzioni che aiutano a dare loro maggiore volume. I capelli possono apparire sfibrati, sottili, radi per varie cause, quali fattori ereditari, stress, alimentazione errata, cambio di stagione, ecc.

Per avere capelli più forti e una chioma luminosa senza la paura delle calvizie, ci sono alcuni rimedi naturali che sicuramente hanno dei benefici e vantaggi utili. L’alimentazione è fondamentale per rafforzare il capello, per cui si consigliano cibi ricchi di proteine come carni magre, pesce, ma anche uova, oltre a cereali, grano, formaggi.

La frutta secca, l’olio di girasole e d’oliva sono prodotti altrettanto adatti per capelli forti e resistenti ed evitare la loro caduta. Le maschere che potete realizzare a casa a base d’ingredienti quali aceto, olio di mandorle e uova sono una soluzione naturale ed efficace per rinforzare il capello e la chioma. Evitate tutti quei prodotti chimici, quali tinture e trattamenti aggressivi che non fanno bene e rovinano il capello facendolo cadere e, quindi, indebolendolo.

No a situazione di particolare stress e tensioni che si possono creare in quanto costituiscono una minaccia per la salute e la bellezza del capello. Nel caso siate particolarmente stressati, sottoponetevi a sedute di meditazione o yoga in modo da essere più sereni. Così facendo, anche il vostro capello ne guadagnerà in salute.



Capelli forti: miglior rimedio naturale

Per avere capelli forti ed evitare che cadano, quindi prevenirne la caduta, come si è visto, sono diversi i rimedi anche naturali da usare, ma il migliore, secondo esperti e consumatori, è sicuramente Foltina Plus. Considerata una delle soluzioni migliori per contrastare la caduta dei capelli. Un prodotto naturale che previene e contrasta la caduta del cuoio capelluto.

Una lozione made in Italy della linea Natural Fit e adatta sia a uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello: lungo, riccio, mosso, sfibrato, rado, ecc. Una lozione professioanle che agisce sin da subito con risultati che sono visibili in poco tempo. Agisce sia sul bulbo pilifero che i follicoli arrestando la perdita del capello e rinforzando quelli che sono già presenti, stimolando anche la crescita dei nuovi.

Dopo pochi trattamenti, è già possibile notare la differenza. Foltina Plus ha una doppia azione: rinfoltimento e previene la caduta del capello. Per chi volesse saperne di più, può tranquillamente cliccare qui o sulla seguente immagine

Potete essere assolutamente sicuri di usare questo prodotto in quanto non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone d’ingredienti naturali, quali:

Fieno greco: ha benefici sia per i capelli che i bulbi piliferi dal momento che è ricco di fitoestrogeni che stimolano la crescita e robustezza del capello

ha benefici sia per i capelli che i bulbi piliferi dal momento che è ricco di fitoestrogeni che stimolano la crescita e robustezza del capello Arginina: un aminoacido che stimola la ricrescita dei capelli dando luminosità e brillantezza alla chioma

un aminoacido che stimola la ricrescita dei capelli dando luminosità e brillantezza alla chioma Serenoa: favorisce la circolazione del sangue in modo che i nutrienti giungano in modo rapido e veloce.

Una lozione che è molto facile da usare in quanto basta spruzzarle sulle zone interessate dal diradamento e massaggiare con movimenti circolari lasciando che il prodotto assorba in profondità.

Dal momento che è un prodotto originale ed esclusivo, non potete trovarlo online o nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale dove basta collegarsi, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Il prodotto è in promozione al costo di 49 € per due confezioni con la spedizione gratuita. Potete pagare tramite Paypal, carta di credito oppure in contrassegno al corriere.