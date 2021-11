I capelli fini sono spesso anche deboli e soprattutto nelle mezze stagioni come la primavera e l’autunno tendono a diradarsi più facilmente. Purtroppo molto dipende dai fattori genetici, per cui si può fare davvero poco o nulla, ma con le giuste accortezze e i giusti prodotti anche a questo tipo di capello sarà resa la giustizia che merita.

Prima di scoprire i vari rimedi però, dobbiamo partire da ciò che causa i capelli fini. Scopriamolo insieme in questo articolo.

Capelli fini: cause e rimedi

Se molto dipende, come abbiamo già detto, da fattori genetici alcune delle cause dei capelli fini sono attribuibili anche a fattori esterni. Tra questi ci sono, per esempio gli sbalzi ormonali, l’uso prolungato di alcuni medicinali, ma anche ovviamente un’alimentazione scorretta, il forte stress e eventuali trattamenti aggressivi, come uno shampoo non diluito a sufficienza.

Tutti questi fattori, dicevamo, possono contribuire ad indebolire i capelli e a renderli più fini. Il risultato davvero poco gradito è che questi poi tendono a spezzarsi più facilmente. Ecco perché è necessario iniziare a prendersene cura a partire da adesso con trattamenti specifici, che vadano a proteggere il fusto e la cute. Vediamone insieme alcuni tra tutti quelli che sono i brand disponibili in commercio.

I prodotti giusti

Una volta capite le cause dei capelli fini, è arrivato il momento di dare uno sguardo al mobiletto in cui teniamo conservati tutti i nostri prodotti per capelli.

Tra i primi elementi da cambiare infatti, ci saranno sicuramente shampoo e balsamo, probabilmente troppo aggressivi per questo tipo di capelli. Ne servirà infatti uno specifico per capelli fini come lo shampoo rinforzante al fico d’india di Antica Erboristeria. La sua formula con estratto naturale di Fico d’India va a rigenerare e a nutrire i capelli fragili e ribelli dalle radici fino alle punte.

Dopo lo shampoo non può mancare, ovviamente il balsamo e anche questo deve essere adatto specificatamente per capelli fini. Come il Pure Volume Conditioner di Maria Nila, che con il suo concentrato di Vitamina B5, ovvero l’acido pantotenico coinvolto nella protezione di pelle e capelli, che va a nutrire e a volumizzare il fusto senza però appesantirlo.

La scelta dell’hair style giusto

Un piccolo trucchetto per camuffare i capelli fini è anche quello di scegliere l’acconciatura più adatta. Uno su tutti è, per esempio, il classico ed intramontabile carré, perfetto per dare volume. Se invece preferite i capelli lunghi, movimentateli con acconciature mosse o leggermente ondulate. Vi basterà andare a dormire con un paio di trecce, o legando i capelli attorno alla cintura di un accappatoio o un tubo in stoffa apposito.

Il taglio del momento invece, è decisamente rock ed è anche il perfetto mix tra l’acconciatura di Taylor Swift e quella di Thomas Raggi dei Måneskin. Stiamo parlando del wob, un bob “ordinatamente scapigliato” che valorizza i capelli fini grazie alle onde fissate con uno spray per lo styling.