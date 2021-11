Il taglio di capelli e colore può essere deciso secondo due fattori: indubbiamente quello del gusto personale e anche quello della comodità. Ma è un dato di fatto che un taglio di capelli scelto anche in base alla forma del viso, possa aiutare a valorizzarlo e quindi ad enfatizzarne i pregi e nasconderne quelli che vediamo come difetti.

In questo articolo quindi, andremo a scoprire a quale forma del viso corrisponde il suo taglio di capelli ideale.

Come scegliere il taglio di capelli giusto per ogni forma del viso

Il carrè è un taglio di capelli molto versatile, può essere infatti corto oppure medio, simmetrico o asimmetrico, con frangia, piena o leggera, oppure senza. Il carrè corto, molto in voga negli anni ’60, è adatto ad un viso rettangolare o triangolare, perché va a riempire gli spazi mancanti, donando armonia al tutto.

Chi ha la fronte alta dovrà optare per una frangia bella piena, che vada a coprire le sopracciglia, chi invece ha una fronte bassa, starà meglio con una frangia più corta.

Il taglio asimmetrico è invece più adatto ad un viso più rotondo o ad uno più quadrato, perché andrà ad allungare otticamente le forme, donando un effetto “slim”.

Il bob

Il bob si differenzia dal carrè per essere più voluminoso e anche in questo caso ci sono alcune distinzioni da fare. Esiste infatti il bob più lungo o più corto, quello con o senza frangia e quello simmetrico o asimmetrico.

Il bob lungo donerà di più ad una forma del viso più rotonda sostenuta da un collo lungo e sottile, viceversa, il bob corto starà meglio su un viso più magro, sostenuto a sua volta da un collo più corto. Il bob con la frangia inoltre, tenderà a mettere in risalto gli zigomi.

I capelli lunghi

I capelli lunghi invece sono un vero e proprio passe partout, perché la loro misura permette di giocare tantissimo con acconciature di ogni tipo adatte ad ogni occasione. Tra trecce, code, codini, mezze code chignon e così via. Il tutto magari abbellito da fermagli vistosi, tornati di moda dagli anni ’90.

Questo è però un tipo di lunghezza che sta meglio a chi ha un viso ovale e il collo slanciato, viceversa, tenderà ad ingolfare la figura.

Il pixie cut

Un taglio corto, anzi cortissimo, ultra femminile e anche molto comodo, il pixie cut è adatto prima di tutto agli animi più coraggiosi che difficilmente stanno fermi ed è anche uno degli stili preferito dalle star!

Questo particolare taglio va benissimo su visi ovali e regolari, perché essendo molto corto tende a scoprirne totalmente tutte le zone, anche quelle che magari non vorremmo mettere troppo in evidenza. È anche un taglio che necessita di molta cura, se infatti si desidera mantenerlo si dovrà mettere in conto di doverlo regolare spesso.

Il mullet

Direttamente dagli anni ’80 ritorna (e lo fa in grande stile) uno degli hairstyle più amati di quel periodo, nonché uno dei tagli più “canzonati” negli anni successivi. Il mullet! Ma a chi si addice di più?

Sicuramente è uno di quei tagli che, come si suol dire, bisogna saper portare. È infatti adatto soprattutto a chi ha una personalità caratterizzata dall’estro e dalla stravaganza. Per quanto riguarda le forme del viso invece, il mullet si sposa meglio con quelli piccole e spigolose. Da evitare invece, per chi ha una forma del viso più allungata.