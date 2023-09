Capelli corti: gli errori da non fare per gestirli al meglio

Quando si parla di hair look, si apre un mondo che, molto spesso, è caratterizzato dalla presenza di falsi miti. Tra questi, rientra la convinzione secondo la quale i capelli corti sono facili da gestire: non è così! Esistono, infatti, degli errori che è bene evitare

Quando si parla di hair look, si apre un mondo che, molto spesso, è caratterizzato dalla presenza di falsi miti. Tra questi, rientra la convinzione secondo la quale i capelli corti sono facili da gestire: non è così! Esistono, infatti, degli errori che è bene evitare se si ha intenzione, comprensibilmente, di curarli al meglio come evidenziato anche in una guida presente su Donnesulweb.it.

Fissarsi con la piega perfetta

Chi ha i capelli corti, tende spesso a fissarsi sull’idea della piega perfetta. Ciò porta, di riflesso, a utilizzare prodotti aggressivi quando non sarebbero necessari. I tagli corti, infatti, si prestano molto bene anche a look spettinati.

Niente paura, quindi: se non si ha tempo di curare in maniera maniacale la piega, non è assolutamente il caso di… perderci la testa! Se proprio la si vuole sfoggiare impeccabile, lo si può fare in occasione di eventi molto speciali. Per la vita di tutti i giorni, ci si può destreggiare pure con un look spettinato.

Appiattire la frangia e creare una cotonatura in cima alla testa

Creare una cotonatura in cima alla testa e, con l’aiuto di una piastra o di una spazzola tonda, appiattire la frangia vuol dire scegliere un hair look che, nel corso degli anni, torna di moda quando si parla di capelli lunghi.

Attenzione: non si può dire lo stesso per quelli corti. In questo caso, il rischio dietro l’angolo è quello di dare vita a un look decisamente poco trendy!

Vita senza pettine? Anche no!

Nelle righe precedenti, abbiamo parlato della possibilità di sfoggiare capelli corti con una piega non perfetta e un taglio dall’effetto spettinato. Attenzione: questo non vuol dire che il pettine possa essere dimenticato.

L’effetto selvaggio, infatti, deve essere gestito con equilibrio. Il pettine è importante, non dimentichiamolo mai, anche per questioni di igiene.

I tagli corti non sono semplici

Un altro errore da evitare quando si parla di tagli corti consiste nel pensare che siano semplici e che, di riflesso, qualsiasi parrucchiere possa eseguirli. Non è assolutamente vero: i tagli corti, in alcuni casi, possono necessitare di una maestria maggiore rispetto a quelli lunghi.

Per fare un esempio noto a tutti, citiamo il pixie cut, salito alla ribalta negli anni ‘60 e sulla cresta dell’onda ancora oggi. C’è chi pensa – in tanti – che sia un taglio solo per i capelli lisci.

Va benissimo anche per i ricci, ma deve essere effettuato da un parrucchiere capace di trovare il giusto equilibrio sulla base del volume naturale della cliente.

Ciò vuol dire non sovrapporre troppo le ciocche e avere cura di non tagliare eccessivamente.

Anche lo spessore conta

Nel momento in cui si sceglie un taglio corto, si tende, sbagliando, a ragionare pensando al fatto che il capello sia liscio piuttosto che riccio, senza riflettere su un altro fattore: il suo spessore.

Ci sono tagli corti, tra cui il bob, che non si prestano molto bene a chi ha i capelli grossi. Quali sono? Il bob in primis. Il rischio, anche se è stato tutto gestito da un parrucchiere che sa il fatto suo, è quello di trovarsi con un fastidioso effetto casco.

Prodotti con siliconi? Meglio di no!

Quando si punta a mantenere belli i capelli corti, è importante scegliere i prodotti giusti. Essenziale è evitare quelli caratterizzati dalla presenza di siliconi. Come mai? Perché, pur non essendoci alcun problema sotto il profilo della sicurezza, il risultato che si ottiene è quello di avere dei capelli sì morbidi, ma anche appesantiti, il che non è il massimo soprattutto nel momento in cui si ha a che fare con un taglio corto.

Piccolo consiglio in conclusione: per mantenere il taglio corto perfetto come all’inizio, è bene recarsi dal parrucchiere ogni mese per una spuntatina.