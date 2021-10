L’autunno non è solo deleterio per la pelle che appare più secca, ma anche per i capelli che tendono a indebolirsi e quindi a spezzarsi. Per i capelli che si spezzano durante il periodo autunnale, sono diverse le soluzioni soprattutto naturali da adottare per rinforzarli e averli ancora più forti di prima.

Capelli che si spezzano in autunno

Mentre ci si spazzola o si fanno delle acconciature è possibile notare una fragilità e indebolimento del capello. I capelli che si spezzano sono un problema molto comune del periodo autunnale che è una fase di transizione e cambiamento che concerne anche la chioma e la salute del capello. Un problema molto comune che può protrarsi fino a novembre.

Nel momento in cui i capelli si spezzano, entrano in gioco diversi fattori che è bene analizzare in modo da verificare cosa determina un indebolimento del capello. Tra le cause, vi è sicuramente una chioma indebolita da agenti atmosferici, come gli sbalzi termici del periodo autunnale, quali piogge o vento indeboliscono il capello portandolo a spezzarsi e quindi a cadere.

Ci sono poi colorazioni e tinture fatte in modo frequente, ma anche lavaggi ripetuti con sostanze poco adatte che, a lungo andare, sono fonte di stress per il capello che si spezza. L’uso di prodotti non adatti e particolarmente aggressivi per il capello, insieme ad arricciacapelli e phon non tenuti alla giusta distanza sono cause che influiscono.

Un’altra delle possibili cause riguarda il capello secco che perde la sua elasticità naturale e quindi i capelli che si spezzano soprattutto quando li si pettina. Tra i motivi dei capelli che si spezzano in autunno, vi è anche una carenza di alcuni nutrienti, come vitamine che fanno bene alla chioma e la rinforzano in modo naturale e sano.

Capelli che si spezzano in autunno: cosa fare

Le fratture nei capelli che si spezzano soprattutto durante la stagione autunnale non si concentrano soltanto sulle punte, ma anche su tutta la chioma dando un aspetto che appare fragile e stopposo. I capelli lunghi o quelli particolarmente fragili sono maggiormente soggetti alla frattura, magari dovuta all’età proprio per via della maggiore superficie esposta.

Non bisogna assolutamente allarmarsi dal momento che ci sono delle soluzioni e dei rimedi a base naturale che possono dare forza e robustezza al capello. Sarebbe importante spuntare almeno ogni otto settimane il capello nella zona delle punte che appaiono maggiormente sfibrate in quanto è un metodo per farli tornare non solo sani, ma anche forti.

In commercio si trovano dei trattamenti, come oli o creme a base di keratina, una proteina elastica che è adatta a qualsiasi tipo di capello. Sono dei trattamenti che agiscono sui capelli che si spezzano, compreso anche le doppie punte, proteggendoli dalle fratture con applicazioni da usare in modo regolare e costante al tempo stesso.

Molto importante usare almeno una volta a settimana oppure ogni due settimane a seconda dello stato del capello, una maschera per capelli a base di oli che idrati la chioma. Infine, quando si asciugano i capelli, è bene non strofinarli, ma tamponarli con l’asciugamano. È possibile anche usare una lozione come Foltina Plus per capelli fragili o indeboliti.

Capelli che si spezzano: rimedi naturali

I capelli che si spezzano possono andare incontro a una maggiore caduta con il rischio di dover affrontare il problema della calvizie. Per evitare che ciò accada e proteggere la propria capigliatura, si raccomanda di usare un prodotto a base naturale come Foltina Plus, una lozione made in Italy che dona capelli sani e robusti.

Una lozione che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello: liscio, crespo, riccio, ecc. Una alternativa a qualsiasi trattamento o trapianto in quanto naturale ed efficace che si consiglia di portare sempre con sé in modo da usarla all’evenienza. Stimola la crescita del capello sin dalla prima applicazione con risultati ottimali.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una lozione come Foltina Plus funziona in quanto interrompe e blocca la caduta del capello, riattiva sia la microcircolazione che i follicoli spenti, favorisce la ricrescita anche nelle zone che sono maggiormente diradate. Con questo prodotto, il processo di caduta si interrompe e le aree diradate cominciano nuovamente a infoltirsi.

Si consiglia di usarlo tutti i giorni spruzzandolo nelle aree maggiormente diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba.

All’interno di Foltina Plus vi sono ingredienti naturali che non hanno effetti collaterali o controindicazioni, quali l’arginina che interrompe la caduta del capello; la serenoa che stimola la ricrescita del capello e infine il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che protegge la capigliatura in modo da avere un capello sano e forte.

Originale ed esclusivo, non è possibile ordinarlo nei negozi oppure online, ma è sufficiente digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo e inviarlo in modo da approfittare della promozione di due lozioni al costo di 49,90€. SI può pagare scegliendo tra Paypal, la carta di credito o anche in contanti al corriere.