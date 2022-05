Dopo il red carpet inaugurale e quello della seconda serata, il terzo red carpet si è aperto all’insegna del film Armageddon Time. Sul terzo red carpet di Cannes 2022 abbiamo visto alcune delle star più amate e i loro look non hanno lasciato a desiderare.

Scopriamo alcuni tra i look del terzo red carpet del Festival di Cannes 2022.

Cannes 2022: i look del terzo red carpet

Sul terzo red carpet ha prevalso l’effetto glow.

Molte star presenti hanno scelto un blush rosa, highlighter, vestiti che le facciano brillare, raccogliendo i capelli in chignon o code. Ma ci sono anche celebrity che hanno deciso di lasciare i capelli sciolti, come la Roberts o Anne Hathaway. Rispetto all’originalità della seconda serata, ci sono look meno appariscenti, ma molto eleganti.

Il terzo red carpet

Julia Roberts ha deciso, come abbiamo detto, di lasciare i capelli sciolti e ondulati, con riga centrale. Indossa un tuxedo di Louis Vuitton e un collier molto luminoso di Chopard, con sandali Rene Caovilla. Anne Hathaway invece indossa un abito bianco composta da una bralette e una gonna lunga e liscia con spacco e strascico di Giorgio Armani Privé e gioielli di Bulgari. I capelli sono stati lasciati lisci.

Alessandra Ambrosio, ex angelo di Victoria Secret’s, ha scelto un abito di Stephan Rolland Couture. Il corpetto è molto particolare: in tulle trasparente, con applicazioni di strass per coprire il seno, mentre la gonna si allarga ed è imponente. A completare il look ci sono un collier e dei guanti lunghi.

Deepika Padukone, produttrice, attrice e filantropa, indossa Louis Vuitton, di cui è recentemente diventata brand ambassador. L’attrice, in giuria a Cannes, si è presentata con un lungo abito rosso. Jasmine Tookes ha cambiato completamente stile rispetto alla seconda serata. Il vestito, di Zuhair Murad, è argentato, e diviso in due pezzi, che lasciano scoperto il ventre. La gonna ha anche un spacco. I capelli sono raccolti in uno chignon tiratissimo.