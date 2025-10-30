Candelabri per la casa: elementi d’arredo per ogni stanza

Che sia una festa come il Natale o anche per arredare la casa ci vuole qualcosa che dia atmosfera all’ambiente. Oltre alle candele i candelabri sono la giusta soluzione considerando che stanno trovando sempre più spazio e posto. Vediamo come usarli e i tanti modelli in commercio nei vari materiali.

Candelabri per la casa

Oltre alle candele anche i candelabri sono uno di quegli accessori in grado di creare un’atmosfera accogliente e tranquilla nella propria casa.

Creano quelle giuste vibrazioni in determinati periodi dell’anno. Sono tornati a essere grandi protagonisti anche nella loro versione minimal.

Risalgono a moltissimo tempo fa ma hanno saputo sempre rinnovarsi grazie a diversi modelli e anche a lavorazioni alquanto elaborate e sofisticate. Oggi rimangono un elemento di design oltre che particolarmente affascinanti in grado di trasformare qualsiasi luogo come una tavola apparecchiata.

I candelabri, insieme alle candele, permettono di dare quel tocco in più soprattutto quando il buio comincia a scendere presto.

Inoltre creano la giusta atmosfera sia in occasioni come le cene romantiche ma anche durante le feste o i pranzi di Natale con la tavola imbandita.

Candelabri per la casa: caratteristiche

Chi associa il termine candelabri a qualche oggetto in ottone o argento deve ricredersi dal momento che oggi le versioni sono leggere e minimal ma anche moderne in modo da adattarsi a ogni stile. A seconda dei bracci cambia anche l’effetto in una stanza.

Possono avere un braccio e in quel caso si parla di candeliere con una sola candela o più bracci che possono arrivare sino a cinque. Sono poi in vari materiali, dal metallo cromato alla ceramica passando per il vetro soffiato o anche versioni come l’argento e il cristallo che sono pregiate.

Si trovano anche candelabri in alluminio quindi molto semplici e poco elaborati. Non mancano poi gli elementi dorati o argentati.

Sulla tavola sono particolarmente indicati anche se sarebbe meglio non esagerare per quanto riguarda i bracci. In ogni caso è sempre meglio fare attenzione.

A seconda del tipo di arredamento è poi importante scegliere il tipo di candelabro indicato. Un arredamento moderno si adatta a un candelabro dello stesso stile magari in acciaio. Per le feste è indicato qualcosa di semplice e di essenziale al tempo stesso.

Candelabri per la casa: dove comprare

L’e-commerce di Amazon presenta tantissimi modelli per ogni ambiente valutando tra varie offerte e promozioni. Cliccando la foto si leggono i dettagli. Qui la classifica mostra i tre migliori candelabri scelti tra i più rinomati e voluti dalle consumatrici con una descrizione di ciascuna tipologia.

1)3 pezzi porta candele conici in metallo

Un candelabro in ottone con tre porta candele dal design vintage ma raffinato. Un set da posizionare in ogni luogo della casa: il soggiorno, la camera, ecc. Molto elegante e di classe. Permette di creare la giusta atmosfera per qualsiasi evento.

2)Szqiqi candelabro portacandele a 5 bracci

Un candelabro dai 5 bracci in metallo per il centrotavola. Un modello facile da assemblare e indicato per le candele standard. Si adatta sia ad ambienti di design ma anche come arredamento della propria casa. Va bene sia per uso quotidiano ma anche per cerimonie e feste.

3)Nuptio portacandele in colonna di ferro

Un candelabro per il tavolo da usare in caso di cerimonie o di eventi a lume di candela. Un set multifunzionale elegante che permette di adornare con garbo la propria casa. Dona un tocco decorativo a ogni ambiente.

