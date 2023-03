Durante la prima visita ufficiale all’estero come regina consorte, Camilla Parker ha sfoggiato uno dei gioielli ereditati da Elisabetta II, ovvero la Tiara Greville. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Camilla Parker in Germania con indosso la Tiara Greville ereditata da Elisabetta II

Prima dell’incoronazione prevista per il 6 maggio, Re Carlo III ha voluto che sua moglie, la regina consorte Camilla Parker, lo accompagnasse nel suo primo viaggio di Stato oltremanica. Il nuovo Re d’Inghilterra è stato ospite di una cena di gala in Germania offerta dal Presidente Steinmeier e da sua moglie, Frau Büdenbender, nello loro residenza ufficiale di Bellevue Palace. I Windsor si sa, sono maestri nel trasformare un evento come un banchetto di Stato in una occasione per consolidare la propria immagine agli occhi del mondo. Per illuminare la serata berlinese, Re Carlo III si è presentato con un impeccabile frac, mentre Camilla Parker ha sfoggiato un abito a tunica con maniche lunghe in lamé con motivi floreale firmato Bruce Oldfield, e ha appuntato sul petto la Stella della Giarrettiera, la Gran Croce dell’Ordine Federale al Merito, consegnatale dal Presidente tedesco e la spilla dell’Ordine della Famiglia Reale della Regina Elisabetta II. Ma ad attirare l’attenzione di tutti sono stati i gioielli indossati dalla regina consorte. Camilla ha infatti indossato il suo gioiello preferito, la Tiara Greville, ereditata da Elisabetta II. Questa tiara tante volte è stata indossata da Elisabetta II, a cui Camilla ha voluto rendere omaggio, indossando anche un collier di diamanti sfrangiati che era molto amato da Elisabetta II.

La Tiara Greville indossata da Camilla Parker: il prezzo

La Tiara Greville indossata da Camilla Parker in occasione della cena di gala in Germania era uno dei gioielli della Regina Elisabetta II. Si tratta di una creazione di Boucheron, realizzata nei primi anni dei Novecento per Dame Margaret Greville, moglie di Ronald Greville e intima amica della Regina Maria, la consorte di Re Giorgio V. Non avendo avuto figli, dopo la morte della signora Margaret Greville il gioiello, conosciuto anche con il nome di Boucheron Honey Tiara per via del design a “nido d’api“, venne lasciato in eredità alla moglie di Re Giorgio VI nel 1943. La Regina Madre volle che la tiara fosse modificata da Cartier, con l’aggiunta di alcuni diamanti rotondi e un taglio marquise. Il gioiello entrò così a far parte della collezione personale della famiglia reale e venne poi donato da Re Giorgio VI e dalla Regina Madre alla loro primogenita, Elisabetta. Camilla Parker non ha mai nascosto di aver sempre amato particolarmente quella tiara, tanto che Elisabetta II più volte glie la aveva prestata. La scelta di Camilla di indossarla per il suo primo viaggio oltremanica da regina consorte è senza dubbio un omaggio alla suocera, come la scelta del collier fringe, dono di nozze di Londra all’allora principessa Elisabetta per il suo matrimonio con Filippo nel 1947.

La Tiara Greville è un gioiello dal grandissimo valore, pare che la stima sia oltre i 3 milioni di sterline.