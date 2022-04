La camicia è sempre un indumento essenziale nel guardaroba di una donna, ma quest’estate diventa di tendenza. Versatili e vivaci, si possono indossare al lavoro, per un’uscita la sera o anche in vacanza. Per l’estate 2022 la scelta cade su camicie stampate con motivi floreali, con fiori, foglie, piante e anche piume.

Le camicie stampate per la primavera-estate 2022

Le camicie estive, in cotone o seta, sono leggere e fresche e possono essere di colori pastello o vivaci, a seconda delle nostre preferenze e dei capi che abbiamo già nell’armadio. Si possono abbinare a pantaloni palazzo o gonne corte.

Stampe paisley o a fiori

Le camicie con stampe paisley, soprattutto in seta, sono perfette per un look primaverile ed estivo, accompagnate da pantaloni e mocassini. Ne esistono di tutti i colori e con diversi pattern, anche con fiori più semplici. Possono basarsi su sfumature simili o grandi contrasti. Cercare tra le collezioni di Etro ci permette di trovare quella giusta se cerchiamo qualcosa di questo tipo. Le possibilità tra cui scegliere sono tantissime, da camicie a sfondo più scuro o chiaro, a quella con sfondo azzurro e pattern in blu, mattone o bordeaux, più particolare.

Stile liberty

Pattern floreali in stile liberty creano sempre disegni e decorazioni eleganti quando usati su una camicia. Raffinate, ma anche molto leggere, di cotone con foglie e fiori colorati, si adattano a jeans e sandali. La camicia di Alix of Bohemia ad esempio è ispirata ad uno stile liberty, con un colletto arruffato e dei lacci per chiuderla sul davanti, ma vi sono anche modelli più semplici che si basano solo sulle stampa.

In seta

Una camicia in seta stampata, come quella creata in collaborazione tra Gucci e North Face, non può mancare in un guardaroba di una donna alla moda. Grazie al suo colore molto vivace e al pattern botanico. si abbina a pantaloni e sneakers, per un look apparentemente semplice ma in realtà ricercato. Se magari amiamo colori meno forti, possiamo sicuramente trovare modelli simili dai colori pastello o neutri, magari da abbinare ad una gonna. Le camicie di seta sono sempre molto leggere ed eleganti, quindi possono essere usate sia di giorni che di sera.

Camicie stampate Retro per l’Estate 2022

Se invece il nostro guardaroba ha un’ispirazione retro, ma vogliamo stare al passo con i tempi, una camicia stampata con fiori colorati è perfetta. Per un look glamour, magari per un evento speciale, la possiamo abbinare ad una borsa colorata e accessori o dettagli dorati. Un esempio di questo tipo di camicia è quella di Valentino, le cui piume a fine manica attirano subito l’attenzione e elevano il look immediatamente. In generale camicie molto particolari permettono di indossare meno accessori, perché non ne hanno bisogno.

Collo a V e maniche a tre quarti

Il capo giusto per un look romantico e morbido, abbinato a ballerine o un cardigan leggero. Ad esempio il capo di Marni ha delle stampe floreali con sfumature di giallo, viola ed arancione, quindi risulta molto vivace, ma elegante. Ovviamente esistono moltissimi modelli simili, anche di colori meno accesi. Questo tipo di modello è perfetto per essere usato sia in primavera che in estate.

Flower shirt

Se siamo grandi amanti dei fiori e della camicie particolari, una buona scelta può essere la camicia di Bernadette. Ha un pattern di fiori su tutta la camicia su uno sfondo molto colorato e appariscente e si può indossare con pantaloni a palazzo e mules. Anche in questo caso non dobbiamo per forza scegliere un color forte come il fucsia, possiamo cercare modelli simili in diversi colori. Bisogna però tenere a mente che questo tipo di camicia deve comunque attirare l’attenzione su di sé.

Camicie stampate per l’Estate 2022 in stile romantico

Le camicie stampata dal sapore romantico sono sempre utili nell’armadio quando vogliamo essere fini con pochi accessori, come una borsa di tela o occhiali da sole romantici. Come la camicia di Rae Feather, ornata con una stampa florale con piccole rose rosse. Questo tipo di camicie sono perfette per andare in vacanza, al mare o passare una giornata estiva in compagnia di amici.