La camicia con colletto è uno dei trend per l’inverno 2021. Romantica ed elegante, dona a qualsiasi tipo di look molta personalità. Da uno stile più bon ton a uno decisamente più estroso, i modi in cui abbinarla non mancano di certo.

Al contrario di quanto possa sembrare, sono capi molto versatili, basta solo abbinarli nel modo giusto per metterli in risalto. Ecco alcuni consigli che non ti faranno passare inosservata.

Camicia con colletto inverno 2021

Le camicie per l’inverno 2021 hanno il colletto vistoso. Nonostante il loro aspetto tutt’altro che “basic”, si adattano sia a chi predilige un look più elegante sia a chi piace giocare con gli abbinamenti del proprio guardaroba.

Le più semplici sono in stile collegiale, ma possono diventare parte fondamentale per il così detto preppy style che sa anche essere molto sbarazzino. I colletti possono essere maxi, con dettagli volant oppure possono essere intercambiabili. Ma come indossare questo nuovo trend nel modo giusto?

Parola d’ordine: personalità

La parola d’ordine è personalità. Perché se è vero che questo tipo di camicie ne hanno già da vendere, è anche vero che deve andare di pari passo con la nostra. Non ci resta quindi che prendere spunto tra i diversi stili e abbinamenti proposti dalle passerelle per questa nuova stagione, per individuare quello che più ci fa sentire a nostro agio.



Per chi ama lo stile casual

Per un look semplice, ma ricercato, basterà abbinare una camicia total white con il colletto maxi che va ad appoggiarsi ad un maglione in tinta unita con un colore di contrasto. Come capo bottom un semplice jeans, e ai piedi un paio di sneakers bianche che vanno a richiamare il colore del colletto.

Il punto focale di questo look è appunto il colletto della camicia stessa.

Per questo potrà essere elaborato, con rifiniture che ricordano il pizzo, si potrà anche arricchire con una spilletta sulla parte centrale o in alternativa si potrà optare per colletti intercambiabili. In commercio, ne esistono anche nella versione gioiello o con fiocchi nella parte centrale come decorazione.

Per chi non vuole passare inosservata

Non solo camicie bianche. Le passerelle per la moda invernale 2021 le vogliono colorate, con stampe e pattern come quadretti, pois e righe. Ovviamente, anche in questo caso, il colletto maxi è il protagonista del look. Indossatele con gilet ampi lasciati aperti sul davanti, per non nascondere le stampe, o con maglioni in tinta unita e neutra.

Anche la gonna o il pantalone che andrete ad abbinare dovranno avere tonalità neutre, magari scure. Per rendere il look più estroso, se si indossa una gonna, si potrà optare per degli stivali al ginocchio come calzature.

L’intramontabile look chic

Il colletto è di per sé un elemento che va ad arricchire un look bon ton. Per le amanti di questo stile infatti basterà indossarlo abbinato con un pantalone ed una scarpa elegante, décolleté oppure una stringata.

Un blazer tinta unita in contrasto con il colore del pantalone completerà il look, per essere eleganti e alla moda, ma senza esagerare.

Se siete delle vere fashion victim

La camicia con colletto maxi è perfetta anche abbinata con i minidress. Dal più classico contrasto black and white, bellissimo e molto anni ’50 quello con la camicia nera e il vestitino bianco, anche in questo caso giocare con i colori è permesso, purché siano in palette.

Collant velate o parigine, e uno stivale andranno a completare il look che, insieme al colletto, risulterà molto estroso.