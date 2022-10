L’autunno è un periodo di forti cambiamenti e sconquassi che riguardano il fisico, ma anche altri aspetti. In questa fase, la chioma può andare incontro a dei problemi come la caduta dei capelli che, nel periodo autunnale, è maggiore rispetto al solito. Vediamo alcuni metodi per trattare questa condizione e come fare.

Caduta e perdita dei capelli in autunno

In questo periodo dell’anno si ha una maggiore caduta dei capelli, una condizione che preoccupa allo stesso modo sia uomini che donne. Una situazione alquanto normale e comune che non deve minimamente preoccupare o mettere ansia. Trovare dei capelli sul cuscino o anche sul pettine o spazzola è la norma in questo periodo dell’anno.

Ogni soggetto può arrivare a perdere tra i 50 e i 100 capelli al giorno, anche se nei cambi di stagione come la primavera o l’autunno (come in questo caso), questi dati tendono ad aumentare. Si tratta di un fenomeno, una condizione che dura tra le 4 e le 6 settimane circa. non è il caso di allarmarsi se la caduta avviene in modo uniforme.

Forse qualche campanello d’allarme comincia a scattare in caso di perdita a chiazze per cui è bene rivolgersi a un esperto o professionista del settore poiché potrebbe trattarsi di alopecia o di una altra patologia che può interessare il capello e la chioma, in generale. Il mese autunnale è particolarmente stressante per il cuoio capelluto.

In questa fase si consiglia anche di non stressare troppo i capelli evitando l’uso di phon a temperature eccessive o stirature oppure permanenti. Sarebbe anche il caso di limitare il consumo sia delle piastre che degli arriccia capelli che possono danneggiare il capello e portare a una caduta maggiore dei capelli.

Caduta e perdita dei capelli in autunno: cause

L’autunno è, insieme alla primavera, un periodo dell’anno molto particolare per i capelli che sono sottoposti a diverse fonti di stress che sarebbe meglio evitare. Proprio in questo periodo la caduta dei capelli è dovuta a una serie di fattori quali le ore di luce solare, ma anche i cambi di temperatura e le diverse condizioni climatiche.

Oltre alle cause stagionali, ci sono anche altri fattori che possono contribuire ad avere il pettine pieno di capelli. Tra la fine del periodo estivo e l’inizio della stagione autunnale, il corpo può reagire alle variazioni di luce modificando la produzione di melanina che è coinvolto nella regolazione di luce e buio.

In autunno,con il ritorno ai ritmi frenetici del lavoro e della routine di tutti i giorni, si tende ad essere maggiormente stressati e questo sicuramente va a influire sul benessere e la salute del capello. Si ha una caduta dei capelli soprattutto durante la fase telogen, quindi alla fine del ciclo di rinascita del capello.

Ci sono poi fattori dovuti all’ereditarietà genetica e agli squilibri ormonali. Tra le cause della caduta dei capelli, vi sono anche gli effetti dell’estate, dell’esposizione al sole, in primis. Molto importante anche cambiare le proprie abitudini alimentari consumando cibi di stagione che possano aiutare a migliorare la chioma.

Caduta e perdita dei capelli in autunno: miglior rimedio

Per prevenire la caduta dei capelli ed evitare di andare incontro a calvizie e alopecia, si può applicare sul cuoio capelluto una lozione spray raccomandata sia da professionisti che da consumatori. Si tratta di Foltina Plus, un prodotto professionale usato anche in diversi centri e saloni di bellezza.

Un prodotto di origine italiana che funziona molto bene sia per gli uomini che le donne e per ogni tipo di capello: corto, sfibrato, secco, ma anche fragile. Una lozione da portare con sé ovunque si vada per usarla in caso di evenienza. Una lozione che stimola i bulbi e i follicoli piliferi garantendo una chioma che sia folta e robusta.

Foltina Plus funziona molto bene e, a differenza di altri prodotti, non unge o sporca il capello. Dopo poche applicazioni di questo prodotto, si possono già notare i primi risultati e benefici di questa lozione sulla chioma. Uno spray che si basa su ingredienti naturali privi di sostanze dannose ed effetti collaterali come l’arginina, un aminoacido che stimola la funzione vasodilatatrice e dona capelli forti; la serenoa che combatte la calvizie e il fieno greco che protegge la capigliatura irrobustendo il capello.

Riordiamo che questo rimedio naturale è dedicati ai capelli della donna e dell’uomo.

Grazie ai benefici studiati e dimostrati, è riconosciuto da tricologi ed esperti, la migliore alternativa naturale al trapianto dei capelli. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Bisogna spruzzarlo nelle aree più diradate del capello, effettuare dei massaggi con movimenti circolari e fare in modo che si assorba.

Per ordinarlo, non è possibile sui siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove bisogna inserire i dati nel form e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un prezzo di 49€ per due confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.