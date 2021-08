Il mercato della skincare è così saturo di creme viso di ogni tipo, composizione e prezzo che scegliere quella più adatta a noi rischia di diventare una vera e propria impresa difficile da portare a termine. Fortunatamente la natura viene in nostro soccorso ponendosi come alternativa ai brand più famosi che si possono trovare in commercio.

Come infatti abbiamo già visto con il sapone nero, originario delle terre dell’Africa, i prodotti naturali sono ottimi alleati anche quando si tratta della bellezza e del mantenimento della nostra pelle.

In questo articolo vi parliamo del burro di Murumuru, un prezioso dono di quello che viene definito “il polmone della Terra”, ovvero la Foresta Amazzonica. Noi ne siamo sicuri, una volta provato non potrete più farne a meno! Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo prodotto.

Burro di Murumuru viso

Il Murumuru è un tipo di palma che trova il proprio habitat naturale nelle zone paludose dell’Amazzonia brasiliana. Dalla spremitura a freddo delle sue noci si ottiene il famoso burro dall’odore terroso. La sua consistenza molto morbida e la colorazione bianco-giallastra lo rendono molto simile all’olio di cocco che, proprio come succede per il burro di Murumuru, si ottiene dai frutti delle palme.

Ottimo per corpo e capelli, anche grazie all’elevata presenza di acidi grassi, il burro di Murumuru è perfetto soprattutto per trattare la pelle del viso. Con la sua applicazione infatti si otterrà una pelle dall’effetto decisamente più elastico, ringiovanito e soprattutto sarà una pelle sana, nutrita ed idratata davvero a fondo.

Burro di Murumuru viso: proprietà e benefici

Ciò che caratterizza il burro di Murumuru in modo particolare, sono senz’altro le sue proprietà antiossidanti e battericide. Il burro di Murumuru è poi un concentrato di elementi molto utili per la nostra pelle tra cui le vitamine A e F che la nutrono e la mantengono giovane ed elastica e contiene anche diversi tipi di acidi tra cui acido aurico, oleico e miristico che agiscono come potenti antinfiammatori.

È un burro decisamente ricco di grassi, ma nonostante questo sembrerebbe avere una forte azione seboregolatrice. La sua particolare consistenza non ostruisce i pori ed è quindi ottimo per le pelli secche e sensibili. Chi ha invece la pelle acneica dovrebbe usarlo con moderazione e possibilmente solo sulle zone del viso infiammate, proprio per beneficiare delle sue proprietà antinfiammatorie.

Burro di Murumuru viso: come si usa

Il burro di Murumuru è un prodotto totalmente naturale e quindi non ha particolari controindicazioni. Ma se si è soggetti allergici, è comunque meglio testarlo su una zona della pelle piccola e nascosta (ovviamente non sul viso) per togliersi ogni dubbio e scongiurare eventuali reazioni allergiche.

Se arrivate a questo punto state già pensando di inserirlo nella vostra skin care routine, il consiglio per portare al massimo l’efficacia di questo burro dalle innumerevoli proprietà, è quello di combinarlo con l’acido ialuronico, che potenzierà il proprio effetto idratando la pelle più a fondo.