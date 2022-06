I glutei sono una delle parti maggiormente critiche del corpo femminile perché proprio qui si annidano i cumuli adiposi che si trasformano poi in buccia d’arancia, un inestetismo molto difficile da eliminare, ma non impossibile. Vediamo come fare per contrastarla e quali rimedi naturali usare per una pelle più setosa e liscia.

Buccia d’arancia glutei

Si tratta di uno dei problemi e degli inestetismi che maggiormente preoccupa e affligge il senso femminile. La buccia d’arancia sui glutei preoccupa tutte le donne, a prescindere dalla propria costituzione fisica.

Ovviamente non si tratta di una patologia, ma è bene dire che sono diversi gli stadi, alcuni più o meno gravi. Un inestetismo che, quando giunge, non è quasi mai facile da eliminare. I glutei e le cosce sono la parte maggiormente colpita e dove tende a concentrarsi il grasso accumulato per via di alcuni alimenti non adatti.

Con il termine buccia d’arancia, dal punto di vista fisiologico e scientifico, si intende proprio una infiammazione del tessuto adiposo. Chi soffre di questo inestetismo tende ad avere la pelle che presenta una superficie irregolare, bucherellata, a ricordare proprio gli agrumi. Si tratta di un accumulo adiposo che si deposita sulla pelle e che è possibile vedere a occhio nudo.

Può giungere sia in fase adolescenziale che adulta e non bisogna allarmarsi perché il 90% delle donne sta lottando contro questo inestetismo. Seguire un regime alimentare senza troppi grassi e cibi fritti sicuramente può aiutare a evitare l’insorgere di questo problema così come il gel Natural Shape che dona una pelle liscia in poco tempo.

Buccia d’arancia glutei: cause

Prima di individuare le cause della buccia d’arancia, è bene dire che questo inestetismo tende a comparire, soprattutto, se si comprime la pelle o si contrae il muscolo. La pelle poi ha un aspetto granuloso e indurito, oltre a essere fredda e dolente. Ci sono comunque alcuni fattori e cause che possono portare a questo problema.

Prima di tutto, un abbigliamento particolarmente attillato come leggings o jeans stretti non è consigliabile dal momento che riduce l’afflusso di circolazione sanguigna. Si consiglia anche di evitare di sedersi accavallando le gambe poiché il problema potrebbe intensificarsi ulteriormente. Gli sbalzi ormonali, soprattutto gli estrogeni portano a stimolare la ritenzione idrica.

Con gli estrogeni in aumento, i capillari non drenano a sufficienza per cui i liquidi in eccesso cominciano ad accumularsi. Condurre una vita sedentaria poco dinamica, senza fare esercizio fisico insieme a una alimentazione errata, come cibi grassi, bevande zuccherate e fritti contribuiscono alla formazione della buccia d’arancia.

In questi casi, una alimentazione più ipocalorica insieme a frutta e verdura di stagione, compreso maggiore movimento, come anche una passeggiata di mezz’ora tutti i giorni, sicuramente aiuta a migliorare l’aspetto della pelle. I massaggi, ma anche i decotti a base di foglie di betulla aiutano a migliorare la circolazione e a favorire il drenaggio dei liquidi.

