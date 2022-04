A ognuno è sicuramente capitato di alzarsi al mattino o prepararsi per un appuntamento importante e scoprire di avere un brufolo in bella vista sul naso o la fronte. Per combattere e contrastare i brufoli sul viso, sono diversi i metodi da usare, come prodotti specifici e adatti per la propria pelle. Qui una panoramica su alcune delle cause e come combatterli.

Brufoli sul viso

Sono una delle imperfezioni estetiche maggiormente temute. I brufoli sul viso sono delle vere e proprie eruzioni cutanee che non solo compaiono in questa zona, ma anche in altre, come il collo, la schiena, il torace e anche le spalle. Un disturbo della pelle molto diffuso che tende a colpire i giovanissimi nella fase della pubertà.

L’acne, quindi i brufoli, non è da considerarsi un pericolo serio e grave per la salute, ma sicuramente deturpa il viso lasciando delle cicatrici che possono essere permanenti. Un disturbo che colpisce soprattutto i giovani e si stima che tra gli 11 ei 30 anni, almeno 4 soggetti su cinque, abbiano avuto una manifestazione acneica.

La maggior parte degli esperti del settore è concorde sul fatto che i brufoli sul viso non vadano minimamente schiacciati oppure premuti dal momento che possono infiammare la zona causando dei rischi. Premerli o schiacciarli è spesso causa di macchie e cicatrici che sono permanenti. Molto importante sottoporsi a dei trattamenti di pulizia del viso da fare anche a casa con prodotti e detergenti specifici.

Si consiglia anche di usare dei prodotti che siano adeguati al proprio tipo di pelle. Se si ha una pelle particolarmente delicata o sensibile, mai usare saponi aggressivi, perché rischiano di peggiorare la situazione e prediligere maschere viso o rimedi specifici come Brufocare, una crema che permette di ottenere risultati visibili in poco tempo.

Brufoli sul viso: cause

Sono sicuramente più un problema estetico e psicologico che salutare, ma i brufoli sul viso tendono a comparire in modo sporadico e isolato. Si presentano sotto forma di pustole rosse che è sempre meglio non toccare e che dipendono da una serie di cause e di fattori a cui è bene prestare attenzione onde evitare l’insorgere di questo inestetismo.

Sono un segnale tipico dell’acne, una malattia della pelle molto diffusa tra i giovani, anche se si può manifestare in età adulta. I fattori che scatenano l’acne e quindi i brufoli sul viso possono essere la familiarità per cui si ha una sorta di predisposizione a sviluppare questo disturbo della pelle. I soggetti con genitori che ne hanno sofferto sicuramente possono svilupparla.

I fattori ormonali che causano la pelle grassa e unta possono stimolare la produzione di varie cellule che rivestono il follicolo che, con il sebo in eccesso, causano un processo infiammatorio che porta alla comparsa dei brufoli sul viso. Le condizioni di stress e di ansia possono peggiorare le imperfezioni già presenti e formarne, di conseguenza, altre.

Sebbene non ci siano studi al riguardo che lo confermino, si pensa che consumare determinati alimenti ricchi di grassi quali cibo da fast food o anche dolci possa far comparire i brufoli. Una scarsa pulizia della pelle e del viso insieme all’uso di prodotti troppo aggressivi che non lasciano traspirare la pelle può portare a questa imperfezione.

Brufoli sul viso: rimedio

