Britney Spears ha denunciato il suo ex, Jason Alexander, che ha tentato di aggredirla e fermare il suo matrimonio con Sam Asghari facendo irruzione nel suo appartamento e armato.

Britney Spears denuncia l’ex fidanzato

A pochi giorni dalle sue nozze con Sam Asghari Britney Spears ha sporto denuncia contro Jason Alexander, l’ex fidanzato che avrebbe cercato d’introdursi alla sua festa e di fermare il suo matrimonio.

L’ex Reginetta del pop ha confessato di essersi barricata in camera mentre la polizia avrebbe arrestato Alexander per stalking e violazione di domicilio.

Un addetto alla sicurezza ha testimoniato in tribunale ed ha raccontato dettagli scioccanti su quel 9 giugno: “L’uomo ha dichiarato che Jason Alexander si aggirava nella villa urlando il nome di Britney. Poi ha trovato la porta della camera della star, che per fortuna però era chiusa a chiave.

Lui ha iniziato a battere e gridare e lei era dentro terrorizzata mentre si stava preparando per la cerimonia. Jason aveva in mano in coltello e lo possono testimoniare almeno cinque collaboratori della Spears che al momento si trovavano nella villa“.

Al momento il giudice ha confermato la condanna per l’ex fidanzato di Britney Spears, che potrà uscire su cauzione solo dopo aver versato 100.000 di dollari.