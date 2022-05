Che Britney Spears amasse mostrarsi senza veli è noto ai più, ma gli scatti hot pubblicati sui social stanno allarmando i fan.

Britney Spears di nuovo nuda

La celebre pop star americana, famosa nel mondo per le sue hit ma anche per alcuni problemi giudiziari e un passato non sempre tranquillo, sta facendo preoccupare i fan.

Il motivo? Le sue foto nuda.

Solo pochi giorni fa, la Spears e il compagno, Sam Ashgari, hanno condiviso un annuncio dolorosissimo: “Abbiamo perso il nostro bambino”. A seguire Britney ha pubblicato post con frasi motivazionali e video in cui balla. Tuttavia, a preoccupare i fan sono gli scatti completamente nulla che ha condiviso sul suo profilo Instagram. A coprirla solo una porta e una emoji, il tutto a distanza di pochi giorni dagli scatti praticamente identici già condivisi con i numerosi follower.

“Good my ass MURICA”, ha scritto questa volta come didascalia che accompagna le foto.

“Oh Britney, no. Solo no!”, “Qualcuno deve aiutarla con i social, al più presto”, “Sto piangendo per lei, aiutatela”, scrivono alcuni utenti commentando l’ultimo post della cantante.