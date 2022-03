Nella prima stagione di Bridgerton la coppia protagonista era composta da Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, rispettivamente il Duca di Hastings e Dahpne Bridgerton. Con la seconda stagione il testimone è passato invece a Jonathan Bailey e Simone Ashley, che interpretano il Visconte Anthony Bridgerton, fratello maggiore di Dahpne e Miss Kate Sharma.

Abbiamo già conosciuto i due attori protagonisti, non ci resta che conoscere più da vicino i loro personaggi.

Bridgerton 2, chi sono i protagonisti

Protagonista maschile della seconda stagione è il Visconte Anthony Bridgerton, primogenito della famiglia che dà il nome alla serie. L’uomo pronto a prendere moglie sembra avere le idee molto chiare su come deve essere la sua futura sposa e guidato dal senso del dovere non vuole prestare ascolto al proprio cuore che invece gli indica la strada verso una giovane donna che nulla ha a che vedere con l’immagine della “donna perfetta” che il Visconte ha in mente.

La ragazza in questione, co-protagonista della serie, è Miss Kate Sharma, arrivata dall’India insieme alla madre e alla sorella minore Edwina, giovane debuttante a cui la sorella cerca marito.

Alcune anticipazioni

Secondo alcune indiscrezioni, a differenza della prima stagione, sembra che nella seconda verrà dato meno spazio al sesso. La serie infatti si concentrerà su un altro tipo di rapporto sentimentale, che andrà ben al di là di quello carnale ma che prometterà ugualmente momenti carichi di passione e intesa.

Sembra poi che a fare da colonna sonora alla nuova stagione di Bridgerton ci sarà tanto pop, con le voci di Alanis Morisette e Miley Cyrus, ma ovviamente rivisitato in chiave orchestrale.