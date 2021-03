Il 12 Marzo 2021 inizia la nuova edizione de “L’isola dei Famosi”. I naufraghi sono 16 e tra loro c’è anche Brando Giorgi: chi è l’attore e cosa c’è da sapere su di lui?

Chi è Brando Giorgi: vita e curiosità sull’attore

Lelio Sanità di Toppi, in arte Brando Giorgi, nasce a Roma nel 1966. Nel 1992, a soli 26 ani, segue il suo primo corso di recitazione con Beatrice Bracco per poi spostarsi in una vera e propria Scuola di Arti Drammatiche sempre nella capitale. Il ’92 è anche l’anno del suo debutto sul grande schermo al fianco di Eva Grimaldi con il film “Cattive Ragazze”, diretto dall’ormai defunta Marina Ripa di Meana.

Nel 1993, appare nuovamente al cinema nel film “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo”, in cui compare anche la showgirl Valeria Marini e si dedica a partire da quel momento anche a diverse campagne pubblicitarie come modello per grandi marchi di moda come Trussardi e Valentino. A partire dal 1999, Giorgi si concentra sul mondo del teatro ma questa sarà solo una breve parentesi della sua carriera in quanto a partire dagli anni 2000 decide di dedicarsi principalmente al campo delle serie televisive Made in Italy.

Brando Giorgi appare in “Incantesimo 3”, “Vivere”, “Io non dimentico”, “Il sangue e la rosa” e molte altre serie tv. Nel 2007, inoltre, partecipa al suo primo reality sotto la conduzione della seguitissima Milly Carlucci: Notti sul ghiaccio 2. Il 2009 segna l’ultima apparizione cinematografica in occasione del film presentato al Festival del Cinema di Venezia “Tieni a me – L’età delle parole” e da quel momento l’attore si concentra unicamente sulle serie in onda sul piccolo schermo.

Giorgi appare anche in uno dei mini-episodi della famosissima serie Camera Cafè, i cui protagonisti sono i comici Luca e Paolo. Il 25 Febbraio 2021 è stato confermato che Brando Giorgi sarà uno dei concorrenti della nuova edizione de “L’isola dei Famosi”, in onda dal 12 Marzo. I naufraghi ad approdare in Honduras sono 16 in totale e Giorgi è stato uno dei primi tre partecipanti ufficializzati dai canali social del reality.

La vita privata

Brando Giorgi, dopo una relazione di circa 7 anni con la cantante Mietta risalente ai primi anni ’90, ha trovato la sua anima gemella nella showgirl Daniela Battizzocco, con la quale si è sposato dopo quindici anni di relazione e ha avuto due figli (Camilla nel 2000 e Nicolò nel 2004). Daniela è stata una corista dello show televisivo Tira & Molla in onda su canale 5 e del programma Rai Domenica In.

La moglie di Brando Giorgi, come lui, annovera nel suo palmares esperienze come attrice per serie televisive italiane (per esempio “Vivere”). E, seppur mai confermato dai due, è molto probabile che la coppia si sia conosciuta proprio tra le mura di qualche set condiviso.

Brando Giorgi si dedica, oltre che alla recitazione, anche alla ristorazione: ha dichiarato infatti di aver aperto un piccolo ristorante con un amico nel centro di Roma e che la cucina sia una delle cose che maggiormente lo appassionano.