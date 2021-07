Come detta la moda: ad ogni stagione la sua borsa ideale, lo sanno bene le influencer più famose del momento che sui propri seguitissimi profili Intagram hanno già iniziato a sfoggiare le loro preferite. Prendiamo spunto proprio da loro e da una delle piattaforme social più seguite per scoprire quali sono i modelli di tendenza per l’estate 2021.

Borse di tendenza su Instagram

Da quelle oversize perfette per il giorno, a quelle micro più adatte per la sera, su Instagram si possono già trovare i modelli di borse più di tendenza per l’estate 2021. Non ci resta quindi che dare un’occhiata al nostro feed e prendere ispirazione per completare i nostri outfit con una delle borse proposte (e anche più di una!).

Una delle borse più di tendenza per l’estate 2021 non può che essere la shopper bag in paglia.

Il brand spagnolo Mango ne propone una sua versione ideale tanto per un pic-nic romantico in spiaggia quanto per un giro in centro.

Balenciaga unisce invece ben due tendenze: la borsa a mezzaluna e la micro bag. Da portare a tracolla e disponibile con una vastissima gamma di colori, quelli ideali per l’estate sono quelli pastello e quelli brillanti per chi invece vuole farsi notare.

Un richiamo alla stagione estiva sono anche le bucket bags, letteralmente “borse secchiello”, come quelle proposte da Zara. Essenziali, da portare a spalla oppure a tracolla.

Tra i modelli di borse che non tramontano mai ci sono ovviamente anche loro, quelle effetto cocco sulle tonalità del marrone, come la dimplebag cognac del brand Elleme.

Lo abbiamo già visto, l’estate 2021 è a tutto crochet, anche per quanto riguarda le borse. L’uncinetto è infatti il vero protagonista in ogni fantasia e colore, della collezione di Marni.

Borse di tendenza su Instagram: le preferite di Chiara Ferragni

Sul proprio profilo Instagram Chiara Ferragni sfoggia la sua borsa Lady D-Lite di Dior. Comoda per la sua versatilità, si può infatti portare a mano, a spalla oppure a tracolla, l’influencer digitale l’ha scelta di un freschissimo color lime e personalizzata con il proprio nome.

Sempre Chiara Ferragni tra le borse preferite per le sere d’estate sceglie un modello in ecopelle entrato nelle tendenze già da qualche stagione impreziosito da una catena dorata come manico da portare a spalla e disponibile in tantissimi colori. L’influencer predilige un azzurro pastello che si intona con i suoi occhi.

Borse di tendenza su Instagram: le preferite di Cecilia

Cecilia Rodriguez presta molta attenzione ai dettagli dei suoi outfit e sceglie le borse allo stesso modo. Ne è una dimostrazione la sua minibag in paglia con manico decorato da maxi perle. Una borsa ideale per il giorno ma anche per un aperitivo pomeridiano.

Anche l’influencer argentina non ha saputo resistere al richiamo del crochet, che sfoggia con la sua shoulder bag di La Carrie color panna. Il dettaglio questa volta è nelle frange della borsa stessa, che danno dinamicità al look.