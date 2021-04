Super di classe e inimitabili: le borse stampa cocco sono il vero trend accessori del 2021.

Borse stampa cocco: il trend del 2021

Sono un accessorio davvero evergreen e senza tempo: le borse a stampa cocco non perdono mai il loro fascino.

Anche per il 2021 sono tra gli accessori must have da avere assolutamente.

Eleganti, chic, con un carattere vintage che rimanda a tempi passati, sono quel plus che regala ai look un tocco sofisticato. Estremamente versatili, sono perfette con un look iper casual formato da jeans e t-shirt, ma anche con un outfit più ricercato come un completo elegante o con un bel blazer.

Non c’è bisogno di dirlo, le varie case di moda hanno realizzato molti modelli di borse croco-style.

Eccone cinque super chic e adatti a ogni stagione.

Furla

La borsa a bandoliera Furla 1927 è realizzata in pelle liscia con motivo coccodrillo. Ha una tracolla anch’essa in pelle, con aggiunte di spezzoni in metallo, che la rendono perfetta anche da indossare a spalla. All’interno sono presenti tasche capienti e dettaglio super chic è la chiusura a girello con il logo Furla.

Twinset

La borsa shopper media di Twinset ha un’elegante stampa a coccodrillo che la rende particolarmente chic. Venduta in due colorazioni, rosso ciliegia e blu profondo, è perfetta per chi vuole unire l’eleganza e la praticità. L’effetto chiaroscuro della pelle è dovuto alla lavorazione artigianale. Ha un doppio manico e una tracolla rimovibile con logo in metallo. Super capiente e discreta, è una borsa adatta a ogni occasione.

Isabel Bernard

Isabel Bernard propone la borsa a mano Cloe in pelle di vitello con stampa a coccodrillo. Presente in tre diverse colorazioni (nero, marrone, beige) è davvero minimal ed elegante. All’interno ci sono 4 vani, di cui 2 chiudibili a chiave e altri 5 piccoli vani. Negli scomparti si possono inserire tranquillamente libri, laptop da 13 pollici, cellulare e portafogli. L’interno è in pelle scamosciata e i dettagli sono dorati.

Lancel

Colore, stile, eleganza e versatilità per la borsa di Lancel Paris a stampa cocco. Perfetta da abbinare a diversi outfit, si sposa perfettamente con i mocassini per un look estremamente chic e ricercato. Chiusura con zip, manici e tracolla la rendono versatile e super comoda.

Gavazzeni

La borsa Penelope proposta da Gavazzeni è realizzata interamente in pelle vera con stampa cocco. Ha una patta frontale, un manico, tracolla inclusa. L’interno è foderato con tessuto effetto scamosciato e ha una tasca portaoggetti. Esternamente sono presenti due tasche, una sul fronte e una sul retro. Le finiture sono in metallo galvanizzato color nickel.