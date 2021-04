Tra le nuove tendenze dettate dalla moda ci sono le borse da appendere al collo. Si tratta di una via di mezzo tra una piccola (a volte anche piccolissima) borsa e un gioiello proposta sulle passerelle da tantissimi brand e promossa da influencer come Chiara Ferragni.

Vediamo insieme alcuni modelli da cui trarre ispirazione per abbinare questo piccolo oggetto di tendenza.

Borse da appendere al collo: i brand

Borse e collane, il magico mondo della moda ha unito due accessori molto diversi tra loro, in forme e soprattutto funzionalità, per formarne uno nuovo: la borsa da appendere al collo. Che sia un simil-bijoux o super colorata questa mini borsa sembra essere l’accessorio di tendenza del periodo.

Ma quali sono i brand che la propongono?

Chanel Chanel

Il famosissimo brand francese nato grazie all’icona di stile CocoChanel, propone la sua borsa da appendere al collo come se fosse un piccolo gioiello. Perle e catenine impreziosiscono la piccolissima bag con la classica trama a rombi “bombati”. Cosa può contenere? Magari le vostre cuffiette per smartphone, da tirare fuori all’occorrenza. Abbinata magari al classico cardigan della stessa marca poi, è perfetta.

La Double J La Double J

Anche La Double J propone la sua borsa da appendere al collo che andrebbe a sostituire una più classica collana. Disponibile in diverse colorazioni, il color corallo unito alla catenina dorata la rendono davvero perfetta per le serate estive in riva al mare.

MaxMara MaxMara

MaxMara invece la propone doppia, il che la rende perfetta come porta documenti e porta monetine. Disponibile in infinite tonalità. Quelle pastello sono di tendenza per i mesi primaverili, e sono bellissime per dare un tocco di eleganza ad un outfit casual tone sur tone.

Ama Bag Ama Bag

Le coloratissime mini borse di Ama Bag si possono portare sia al collo sia trasversalmente. A differenza delle altre mini bag questa può contenere più cose, dallo smartphone ad un piccolo portafoglio. Meglio scegliere comunque con attenzione gli oggetti che consideriamo indispensabili.

Ami Alexandre Mattiussi Ami Alexandre Mattiussi

Questo brand propone la sua mini bag in versione marsupio. In questo caso la cintura da portare al collo risulta essere più grande rispetto a quelle proposte dagli altri marchi. Le borsette si presentano in tinta unita oppure bicolor e hanno un taglio moderno che le rende perfette per un outfit casual chic.

Anche Chiara Ferragni le adora Anche Chiara Ferragni le adora

Le borse da portare al collo sono spesso protagoniste degli outfit dell’imprenditrice digitale per eccellenza. Chiara Ferragni ne possiede di diversi brand tra cui Valentino, Chanel e Lancel. Le più piccole ed estrose sono anche oggetto di sketch insieme al marito Fedez.

Come le abbina? I modelli coloratissimi, come quello rosa shocking accompagnano outfit altrettanto colorati e casual, quelle dal taglio più elegante invece le porta spesso con cappotti o cardigan dai colori neutri.