Borse a tracolla per l’autunno: le novità 2022

Dai modelli in vernice sino ai tessuti pregiati come il pellame e a dettagli metallici o dorati, sono le borse a tracolla da indossare in autunno.

La borsa è un accessorio imprescindibile per ogni donna e al suo interno vi sono tantissime cose necessarie e utili. Tra i tanti modelli, vi sono le borse a tracolla, molto comode e versatili per ogni occasione. Vediamo cosa propongono le tendenze autunnali per questo accessorio e i modelli da scegliere e sfoggiare nelle giornate e serate.

Borse a tracolla per l’autunno

Scegliere le borse a tracolla autunnali dipende da una serie di fattori: i trend e le mode del momento, ma anche dal proprio umore e stato d’animo. Un accessorio trendy e pratico per cui trovare il modello più adatto alle propri esigenze non è affatto semplice, anzi può rivelarsi più difficile del previsto.

Sono versatili, comode e molto pratiche: uno dei tanti motivi per cui moltissime donne le amano e le sfoggiano in diversi periodi e momenti dell’anno.

Sceglierle non è semplice perché molto dipende anche dal fatto se si predilige un modello capiente o di medie e piccole dimensioni. Nella borsa la donna contiene un po’ di tutto, quindi bisogna anche valutare questo aspetto.

Si potrebbe scegliere tra una borsa più piccola per andare al lavoro e per la sera contenente soltanto il necessario, mentre per ciò che si deve trasportare nel corso della giornata, come per esempio anche una bottiglietta d’acqua, è meglio optare per un modello più ampio e dalle grandi dimensioni. A prescindere dai modelli, è fondamentale puntare alla qualità del prodotto.

I pellami pregiati, le finiture artigianali sono perfetti per la stagione autunnale perché danno quel tocco in più al clima che si respira in questo periodo. Sono diversi anche i modelli che presentano ricami e dettagli alla moda in modo da giocare con i vari stili e anche sbizzarrirsi. Inoltre, è possibile anche togliere la tracolla e trasformare la borsa in una pochette per la sera.

Borse a tracolla per l’autunno: tendenze 2022

Le tendenze propongono le borse a tracolla in tantissimi modelli in modo da scegliere quella più adatta secondo i dettami della moda e anche in base alle influencer o personaggi dello spettacolo. I modelli maggiormente in voga attirano l’attenzione grazie a nuove silhouette, colori e anche i materiali con cui sono realizzate.

Si possono trovare sia modelli molto piccoli perfetti per gli impegni di ogni giorno, come il lavoro oppure anche in formato mini che sono maggiormente indicate per gli impegni della sera. Alcuni modelli sono in pelle con chiusura a fibbia in metallo e con rifiniture lucide oppure si trovano anche in tessuto con la doppia tracolla.

Alcuni le propongono anche con dettagli gold e cuciture a contrasto oppure in pelle morbida con doppia zip o dettagli metallici. Chi ama osare ed essere sempre al centro dell’attenzione, sicuramente punta a delle borse a tracolla in stampa animalier oppure bicolori per dare un tocco al clima autunnale.

Le grandi firme come Balenciaga presentano un modello tempestato di cristalli per brillare nelle sere d’autunno ed essere ancora più glamour. Una versione diversa dal solito che aggiunge un tocco di eleganza al proprio guardaroba. Sono proposte anche modelli con curve scultoree e dettagli metallici che danno un look grintoso.

Borse a tracolla per l’autunno Amazon

Un accessorio che si può acquistare sul noto e-commerce di Amazon grazie alle tante offerte e sconti irrinunciabili. Cliccando l’immagine si visualizzano tutte le caratteristiche. Qui sotto abbiamo scelto i tre migliori modelli di borse a tracolla autunnali tra quelli maggiormente convenienti con una descrizione di ogni articolo.

1)Glitzall borse a tracolla per le donne

Molto piccola con tantissime tasche per contenere tutto l’occorrente. Un modello in pelle e fodera in tessuto con chiusura magnetica e una cerniera con tasca interna ed esterna nella parte posteriore. Perfetta per tutti i giorni con la tracolla che si può regolare. Dal design vintage e disponibile nei colori grigio, marrone, blu, nero, ecc.

2)Valleycomfy borsa da donna

Una borsa molto elegante in ecopelle con materiale interno in cotone. Morbida, confortevole e resistente. Dotata di cinghia che si può regolare a seconda delle occasioni. Ha varie tasche e una zip, presenta dettagli metallici. Adatta per ogni momento. Nei colori blu, nero e grigio.

3)Borsa a tracolla 35F9GTTC3 jetset

Un modello di borsa firmata Michaael Kors con cerniera e fodera in tela. Dotata di due tasche e tela rivestita con logo del marchio. La tracolla è regolabile e offre un look sofisticato e regolabile al tempo stesso. Si trova nei colori nero, blu, grigio, ecc.

Insieme alle borse a tracolla, anche le migliori giacche autunnali di tendenza dell’anno.