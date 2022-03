Tutte pazze per la Cassette bag di Bottega Veneta! Stiamo parlando della borsa a forma di cassetta che con la sua ormai iconica trama intrecciata e imbottita, mixa lo stile classico a quello contemporaneo. Nelle sue tonalità più classiche e neutre questo modello è un pezzo che non passa mai di moda, ma se volete giocare a personalizzare il vostro stile potreste provare a sostituirli con colori che di solito non indossereste mai.

Non ci resta che scoprire allora quali sono tutti i colori più di tendenza da sfoggiare per la primavera 2022 e anche come abbinarli.

Borsa Cassette di Bottega Veneta

Come dicevamo, la Cassette bag di Bottega Veneta è riconoscibile (e molto imitata) tra tante per la sua inconfondibile trama a intreccio, imbottita realizzata a mano con Nappa di agnello. Di medie dimensioni e a cross-body inoltre, è comodissima e perfetta per essere indossata in ogni occasione, dal semplice giro in città all’evento speciale.

Oltre agli intramontabili colori classici, il brand di lusso italiano propone la propria borsa in una vastissima gamma di sfumature davvero molto interessanti, tra cui ovviamente quelli di tendenza per la bella stagione. Ecco quali sono quelli da non lasciarsi assolutamente scappare e come abbinarli per look sempre super glamour e mai banali.

Il verde brillante

Il verde brillante è una delle gradazioni di questo colore sicuramente più gettonate per la primavera 2022 e ovviamente anche la Cassette bag di Bottega Veneta non se ne priva.

Per dare quel famoso tocco in più ai vostri look, questo modello è perfetto con outfit sui toni del blu, del viola o ancora del lilla.

Il lilla

O lo si ama o lo si odia, ma è un dato di fatto che il lilla sia uno dei colori che più di tutti parlano di primavera. Come abbiamo già visto poco sopra, questo colore sta bene con il verde brillante, ma anche con il blu, il panna ovviamente e per chi vole osare, anche con il rosso. Provare per credere!

Tra i colori primaverili c’è poi anche il particolarissimo mirth washed, un lilla davvero molto chiaro che potrebbe essere scambiato anche per bianco. Con cosa si abbina meglio questo colore? Sicuramente, proprio come il lilla, con il verde e con il blu, ma anche con l’azzurro.

Il giallo pastello

Un’altra shade molto interessante è il giallo pastello. No, di più, tra le Cassette bag di Bottega Veneta c’è anche quella color zest di limone! Ma nella sua tonalità più chiara. Questo colore è davvero perfetto per ogni occasione, soprattutto quelle diurne e, anche in questo caso, abbinato al blu e in modo particolare al blu navy, questo modello vi farà fare un figurone.

Rosso passione

Ultima, ma non certo per importanza, la Cassette bag color rosso passione, pieno e intenso. Un vero e proprio passe partout non solo per quanto riguarda gli accostamenti con altri colori, ma anche con diversi tipi di look, da quello più casual a quelli decisamente più chic.