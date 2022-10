Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno messo a tacere le voci riguardanti la loro presunta crisi concedendosi un weekend in famiglia, a Trieste, dove entrambi si sono recati per far visita al loro figlio Davide.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli smentiscono la crisi

Nelle ultime settimane si sono sparse numerose indiscrezioni in merito alla presunta crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che hanno ammesso di vivere in “case separate” seppur adiacenti. In queste ore i due hanno messo a tacere simili illazioni e sono stati paparazzati a Trieste, mentre trascorrevano del tempo in armonia con il figlio Davide, che ha firmato un contratto triennale con la Primavera della Triestina. I due conduttori sono stati avvistati mentre facevano colazione in un bar con il loro figlio e sembravano felici e sereni.

Le case separate

A confessare il dettaglio sulle case separate era stato Paolo Bonolis, che a Verissimo ha dichiarato:

“Ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi di sono create più stanze”. La questione era stata poi confermata da sua moglie, Sonia Bruganelli, che negli ultimi mesi ha anche scritto alcuni misteriosi messaggi sui social che molti hanno creduto fossero indirizzati proprio al marito. Per il momento i due non hanno smentito né confermato le voci in merito alla loro presunta crisi e in tanti si chiedono se prima o poi lo faranno.