Body Shape a otto: come riconoscerla

Ogni corpo è unico e ha forme diverse: ecco come riconoscere la body shape a Otto e come esaltarla al meglio!

Partiamo da un assunto fondamentale: ogni corpo è meraviglioso. Molto spesso tendiamo a dimenticarci di quanta fortuna abbiamo ad avere un corpo che ci accoglie e ci protegge e molto spesso, purtroppo, tendiamo a criticarlo e a nasconderlo.

Se dovessimo seguire gli impossibili canoni estetici che la società ancora spesso impone, esisterebbero solamente corpi statici privi di ogni minima differenza o particolare.

Ogni corpo, ricordiamolo sempre, è unico nelle sue forme, nel suo colore e nelle sue particolarità. Al mondo esistono tantissimi corpi diversi: c’è chi ha una vita strettissima e dei fianchi un po’ più pronunciati; c’è chi ha molto seno e spalle larghe o chi, invece, ha linee più dritte e non particolarmente marcate.

Tra le varie forme di un corpo, comunque, esiste anche quella denominata “a Otto”: scopriamone insieme le principali caratteristiche in modo da poterla esaltare al meglio.

Body shape a Otto: come si riconosce e quali sono le caratteristiche principali?

La forma a Otto è, a tutti gli effetti, cugina di primo grado della forma a Clessidra, sebbene abbia qualche piccola differenza.

Anzitutto, il punto vita della body shape a Otto non va a disegnare un arco, ma risulta quasi un vero e proprio punto di demarcazione tra la parte sottostante e la parte che invece sta sopra.

Anche i fianchi sono differenti: nella forma a Clessidra, infatti, i fianchi tendono ad allargarsi all’altezza dell’inguine, mentre nella forma a Otto essi si allargano proprio alla fine del punto vita.

Le gambe, infine, tendono a essere sottili.

In poche parole, la forma a Otto si riconosce sostanzialmente per la presenza di una vita molto stretta, mentre le spalle e i fianchi sono più o meno della stessa larghezza e vanno a creare, proprio come dice il nome, un vero e proprio otto. E il seno? Di solito nella forma a Otto esso è in genere abbastanza (o molto) prosperoso, sebbene possano esserci – com’è normale che sia – delle eccezioni.

Anche il lato B, infine, si caratterizza per essere molto formoso.

Qualche consiglio pratico: come valorizzarsi?

Per esaltare al meglio questa tipologia di body shape, potreste provare a scegliere maglie e/o cardigan da legare in vita o comunque che si stringono all’altezza del busto: approvati assolutamente i top a peplo!

Stesso discorso vale anche per gli abiti: un tubino stretto in vita ma morbido su pancia e fianchi potrebbe essere un’ottima soluzione!

Tra tutti i capi di abbigliamento, però, forse ce n’è uno ai limiti della perfezione: la gonna a ruota con elastico in vita. Provate a immaginare un outfit del genere, con una bella gonna a ruota con elastico in vita e una blusa morbida con uno scollo a V: il gioco è fatto!

Tra i capi da lasciare in disparte, invece, ci sono i maglioni oversize dai colori chiari (bianchi o simili) abbinati ai pantaloni molto scuri: questo accostamento tende ad allargare la figura e a renderla decisamente poco uniforme.

Da non scartare completamente vi possono essere i pantaloni bootcut, l’importante è che siano aderenti sul resto della gamba!

Giusto per darvi un’idea, l’iconica e meravigliosa Marilyn Monroe è stata la promotrice assoluta della body shape a Otto e, dobbiamo ammetterlo, le donava particolarmente!

Cercate sempre di trovare quel capo che vi faccia sentire a vostro agio: nulla vale di più che la vostra consapevolezza!