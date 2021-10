Tutte pazze per il blazer in pelle! Secondo le tendenze infatti, proprio questo capospalla è il preferito per l’autunno 2021. Estremamente casual, è perfetto indossato tanto sopra un jeans quanto sopra una gonna. Il blazer in pelle (o in ecopelle) è la perfetta via di mezzo tra l’omonimo capospalla e la biker jacket, come questo infatti, dona particolare grinta ai nostri outfit, ma senza esagerare, appunto proprio come un blazer.

Ecco qualche consiglio su come indossarlo e l’influencer a cui ispirarsi.

Blazer in pelle per l’autunno 2021: pelle o similpelle?

Nella maggior parte dei casi, quando si parla di blazer in pelle si tratta in realtà la similpelle, ovvero quel materiale plastico dall’aspetto molto simile alla pelle. Questo perché il mondo della moda si sta spostando sempre di più verso materiali ecosostenibili e cruelty free, per un minor impatto sull’ambiente e ovviamente anche sugli animali.

La strada da fare è ovviamente ancora tanta, ma in commercio si possono trovare già moltissimi capi che in quanto a qualità non hanno davvero nulla da invidiare a capi in pelle vera.

I colori tra cui scegliere

I modelli più gettonati sono sicuramente i blazer in pelle nera o delle tonalità del marrone. Ma si possono trovare anche di altri colori, tra tutti il verde oliva tra i colori di tendenza di ottobre e anche il bordeaux.

I primi sono dei veri e propri passe partout da tenere sempre pronti nel guardaroba. Per chi invece desidera sperimentare con le diverse possibilità offerte dalla moda, i colori diversi da quelli “basic” sono l’ideale. Assolutamente da non perdere, per esempio, il blazer di Alberta Ferretti.

Come abbinarli

Ma come abbinare un blazer in pelle? Tra le idee outfit più gettonate c’è sicuramente il total look in pelle o finta pelle adatto alle personalità più “aggressive” oppure il classico abbinamento con il jeans, semplice ma d’impatto. Da provare però è anche l’accostamento con un blazer in pelle di qualsiasi colore e i pantaloni bianchi, per un effetto davvero chic. Molto bella anche l’idea di abbinare il blazer in pelle ad una gonna midi, magari con stampa animalier, anche questa tra le tendenze della stagione. Insomma, la fantasia alla moda non manca mai, non rimane altro che sperimentare!

Quelli indossati da Chiara Ferragni

In occasione della Paris Fashion Week 2021, anche Chiara Ferragni ha sfoggiato il blazer in pelle, come dimostrano le foto pubblicate dall’imprenditrice digitale sul proprio profilo Instagram. Si tratta di un modello di Nanushka, in color arancio bruciato, abbinato ad un look casual formato da un maglioncino in stampa tie-dye infilato dentro ad un paio di jeans a vita alta.

Più adatto per un’occasione serale invece, è il total look composto dal blazer in similpelle nera e bottoni dorati che porta la sua stessa firma abbinato ad una tuta a pantaloncino, sempre del suo brand. Il tocco di colore è dato dai sandali con tacco gialli fluo.