Per la loro ultima esibizione prima della classifica finale, al Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco hanno sorpreso tutti arrivando sul palco dell’Ariston come due principi azzurri vestiti da brand di alta moda e a cavallo di due biciclette ricoperte di cristalli.

Si tratta delle stesse biciclette citate all’inizio della prima strofa di “Brividi”, la canzone con cui hanno vinto la 72esima edizione della kermesse musicale sanremese. Ma quale brand si nasconde dietro questi destrieri a due ruote? Qual è il loro costo? Si tratta davvero di diamanti? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Il costo delle biciclette di diamanti di Mahmood e Blanco

“Ho sognato di volare con te, su una bici di diamanti”, ormai lo sappiamo tutti, lo sa anche chi del Festival non ne ha seguito neanche una puntata: è così che inizia “Brividi” il brano vincitore di Sanremo 2022 che presto avremo l’occasione di riascoltare all’Eurovision.

Mahmood e Blanco quelle biciclette così preziose, alla fine, le hanno davvero portate sul palco. Come si può ben immaginare si tratta di due pezzi unici quindi purtroppo non se ne conosce il prezzo effettivo. Sappiamo però qual è il brand che le ha realizzate.

Il brand delle “bici di diamanti”

Dietro la realizzazione di queste preziosissime biciclette custom c’è il nome di Giovanna Battaglia Englebert, direttrice creativa del brand di cristalli più famoso al mondo.

Stiamo parlando di Swarovsky, ovviamente. La pagina ufficiale del brand su Instagram ha anche pubblicato un’immagine del video di Mahmood e Blanco in cui si vedono proprio le due biciclette. Non si tratta quindi di “diamanti” veri e propri ma di cristalli preziosi che sotto le luci artificiali del palco dell’Ariston brillavano come stelle.

Come abbiamo precedentemente detto, le biciclette di Mahmood e Blanco sono pezzi unici, ma se vi piace l’idea ci sono alcuni brand a cui potreste rivolgervi per averne una tutta vostra. Prima di Swarovsky, per esempio, c’è stata Leos: l’azienda italiana ha realizzato le proprie e-bike, personalizzabili impreziosendolo proprio con cristalli Swarovsky. I prezzi? Ovviamente non sono economici, ma neanche impossibili, partono infatti dai 6.000 euro.

Un’opera d’arte

Se invece oltre che di musica siete appassionati di arte e soprattutto di quella contemporanea, sappiate che esiste anche un’opera d’arte che come soggetto ha una bicicletta realizzata con 110.000 cristalli di Swarovsky.

A realizzarla è stato l’artista Ben Wilson, anche conosciuto come “il chewing-gum artist” di Londra, uno dei maggiori esponenti di quella che viene definita “Outsider Art”. L’opera si trova al Victoria and Albert Museum, uno dei musei più famosi della città del Big Ben.

Le vere protagoniste del videoclip

Le biciclette con cui il duo formato da Mahmood e il giovanissimo Blanco sono arrivati sul palco dell’Ariston sono le stesse che il duo ha utilizzato nel videoclip di “Brividi”, uscito il 2 febbraio 2022, quindi lo stesso giorno del lancio del singolo sul canale YouTube del cantante di origini sardo-egiziane.

Il video della canzone è stato girato a Diemen. Si tratta di un piccolo comune olandese poco distante da Amsterdam caratterizzato da grandi distese sabbiose.