Sanremo, Mahmood e Blanco cantano “Brividi” dal balcone: assembramento in strada

Indubbiamente tra i cantanti più apprezzati e accalamati della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo 2022, come dimostra il successo del loro brano e il posizionamento al vertice sia nella classifica parziale che in quella generale, Mahmood e Blanco hanno improvvisato un concerto dal balcone della loro stanza d’hotel: in breve tempo in molti si sono radunati in strada creando assembramenti.

Mahmood e Blanco cantano dall’hotel

I due artisti in gara hanno infatti cantato “Brividi” accompagnati dalla chitarra e, con loro, tutte le persone presenti sotto il loro hotel. Lo si vede in un video condiviso dallo stesso Blanco sul suo profilo Instagram dove ha commentato con un breve e conciso “wow”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

Mahmood e Blanco cantano dall’hotel: folla e assembramento

Sebbene quasi tutti con mascherina, il web non ha mancato di far notare l’assembramento venutosi a creare con la folla radunata sotto l’albergo. Una situazione che si era già venuta a creare ieri sera, con centinaia di persone in attesa che i due cantanti uscissero dalla struttura per recarsi all’Ariston.

A parte qualche utente che ha evidenziato il non rispetto del distanziamento, la stragrande maggioranza degli altri commenti sono di sostegno e acclamazione per la coppia.

Da chi ha commentato con “avete vinto a mani basse” a chi ha sottolinenato che “questa è la vittoria più grande“, quella cioè di aver fatto entrare nel cuore dei fan un brano dopo soli due giorni, sono moltissime le persone che hanno annunciato il loro supporto ai cantanti.