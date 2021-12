Attore comico molto conosciuto nel panorama italiano, Biagio Izzo è stato scelto per entrare a fare parte del cast de “I Fratelli De Filippo”, film diretto da Sergio Rubini. Insieme a lui anche altri volti più o meno noti come i protagonisti Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli Ravel.

Ma non dimentichiamo di menzionare anche Giancarlo Giannini, Vincenzo Salemme, Marianna Fontana, i coniugi e attori Susy Del Giudice e Giovanni Esposito e, infine, anche la grande Marisa Laurito che con il trio dei celebri fratelli del teatro, ha anche avuto l’onore di lavorarci in passato.

Tornando a Biagio Izzo comunque, la sua filmografia è ormai nota a tutti, ma siete sicuri di sapere proprio tutto su di lui? Ecco alcune informazioni sui primi anni del suo esordio nel mondo dello spettacolo, sulla sua vita privata e anche qualche immancabile curiosità.

Chi è Biagio Izzo

Come gran parte del cast de “I Fratelli De Filippo”, anche Biagio Izzo è nato a Napoli. Classe 1962, pare sia del segno dello Scorpione. L’attore e cresciuto tra Ercolano e Portici ed è divenuto noto come uno degli attori comici attualmente presenti sulla scena italiana.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata facendo coppia con il collega Ciro Maggio, con cui formava il duo comico “Bibì&Cocò”.

La loro formazione si è sviluppata letteralmente “sul campo” in terra partenopea, dove prendevano parte a diverse cerimonie con il compito di intrattenere gli ospiti. Ma la vera fortuna a livello nazionale, Biagio Izzo l’ha avuta solo dopo, iniziando a lavorare nel mondo della televisione.

Gli esordi e la carriera

Biagio Izzo ha iniziato ad avere successo in televisione partecipando al programma “Macao”, allora condotto da Alba Parietti, ma il suo vero debutto lo deve all’emittente regionale della Campania, TeleGaribaldi, la prima a lanciare il suo personaggio. Il successo cinematografico, Izzo lo deve invece alla sua partecipazione ai celebri cinepanettoni, commedie all’italiana che vedevano come protagonista il duo comico formato da Massimo Boldi e Cristian De Sica. In tutte queste occasioni l’attore si è fatto appunto conoscere per le sue indubbie doti comiche.

Nel 2007 Biagio Izzo ha ottenuto la sua prima conduzione televisiva su scala nazionale insieme alla presentatrice Caterina Balivo al timone, insieme a lui, del celebre show “Stasera mi butto” e ha partecipato innumerevoli volte al programma domenicale di Mediaset “Buona Domenica”. Nel 2019 invece è entrato a far parte de “La sai l’Ultima?” gara di barzellette condotta, per questa edizione, da Ezio Greggio.

Vita privata

Biagio Izzo è padre di quattro figli. Le prime due, Alessia e Valeria, nate dal matrimonio con la prima moglie, Teresa. L’attore si è poi sposato una seconda volta e da Federica, la seconda moglie, sono invece nati altri due figli Martina e Raffaele.

A proposito della seconda moglie di Biagio Izzo, si chiama Federica Apicella. La coppia si è sposata nell’ormai lontano 30 agosto 2008 proprio a Napoli, città notoriamente tanto cara all’attore.