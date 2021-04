All’interno di un piccolo frutto come il mirtillo, si nascondono tantissime proprietà benefiche. Secondo alcuni studi, se consumato regolarmente apporterebbe benefici alla vista, al tratto intestinale e a quello urinario, aiuta infatti a prevenire o curare disturbi fastidiosi come la cistite a cui moltissime donne sono soggette.

Non solo, i benefici del mirtillo agirebbero anche sul microcircolo e sulle cellule. Di conseguenza, si vedrebbero gli effetti positivi anche sulla pelle.

Insomma, gli effetti di questo frutto non si vedrebbero solo internamente, nell’organismo, ma anche esternamente. Proprio per questo motivo il mirtillo è un prezioso alleato offerto direttamente dalla natura. Vediamo da vicino quali sono gli effetti benefici.

Benefici del mirtillo sulla pelle: la composizione del frutto

Il fatto che in antichità i popoli nordici gli abbiano attribuito potenti poteri magici, potrebbe non essere proprio un caso, dopo tutto, molte tradizioni popolari si fondano su verità.

I benefici del mirtillo sono infatti ormai comprovati da studi scientifici e sono davvero numerosi. Ma perché? Il segreto sembrerebbe essere proprio nella sua stessa composizione.

Il mirtillo infatti è ricco di vitamine e proprietà antinfiammatorie che aiutano a regolare l’organismo favorendone il benessere a tutto tondo. Ma ciò che lo rende davvero prezioso è l’importante presenza di antiossidanti. Non ci sono più scuse, prendersi cura della propria pelle è anche molto…gustoso!

Benefici del mirtillo sulla pelle: gli effetti degli antiossidanti

Il mirtillo rientra tra gli alleati naturali più validi per la nostra pelle. Come dicevamo, è infatti ricchissimo di antiossidanti, che come dice il nome stesso, sono sostanze che rallentano l’ossidazione di altre sostanze, rallentando di conseguenza anche gli effetti che queste possono avere sulle cellule che vanno a comporre la nostra pelle.

Tra gli antiossidanti presenti nel mirtillo, troviamo le antocianine, che non solo sono gli antiossidanti responsabili del colore del frutto, ma sono anche gli elementi che regolano il microcircolo, e di conseguenza contrastano la sensazione di gambe pesanti e piedi gonfi. Proteggono il collagene, favorendone la produzione e aiutano anche a contrastare la cellulite e le lesioni cutanee come la couperose. Gli stilbeni invece, sono gli antiossidanti che si occupano del DNA cellulare e che vanno a stimolare la produzione di sirtuine, ovvero proteine che prolungano la vita delle cellule della pelle, ritardando quindi gli effetti visibili dell’invecchiamento.

Benefici del mirtillo sulla pelle: quando e come consumarlo

Il periodo ideale per l’assunzione del mirtillo come frutto di stagione è l’estate, precisamente da giugno a settembre. Questo però non significa che dobbiamo privarci dei suoi miracolosi benefici per tutto il resto dell’anno, in commercio esistono infatti diversi integratori al mirtillo.

Per quanto riguarda il frutto fresco, può essere consumato in innumerevoli modi. Buonissimo da solo, come un fresco frullato, ideale per consumarne grandi quantità nei mesi caldi, o in macedonia insieme ad altri frutti di stagione. Ma anche accompagnato da yogurt come spezza fame. Sorprendenti gli abbinamenti con primi e secondi piatti, come risotti o carni rosse. Provare per credere! Per quanto riguarda le ricette con il mirtillo, c’è solo da sbizzarrirsi.