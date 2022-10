Nelle scorse ore Belen ha affidato ai social un suo duro sfogo che, in molti, hanno creduto fosse indirizzato al suo ex, Antonino Spinalbese. A seguire la showgirl ha smentito la questione.

Belen Rodriguez: lo sfogo

In tanti hanno creduto che lo sfogo fatto da Belen Rodriguez nelle scorse ore fosse indirizzato nientemeno che al suo ex e padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese, attualmente recluso nella casa del GF Vip.

A quanto pare le cose non stanno così e infatti la stessa showgirl argentina ha appena specificato: “Per fare chiarezza, il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua identità, non è assolutamente riferito al padre di mia figlia.”

Il messaggio ad aver incuriosito i fan (che ora si stanno chiedendo sempre più insistentemente a chi fosse destinato) recitava:

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto… ma il vaff***ulo (che si capisce molto facilmente) quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

Belen al momento non sembra voler svelare l’identità della persona che ha attirato la sua ira e nel frattempo la showgirl continua a godersi la sua serenità ritrovata accanto a Stefano De Martino e ai suoi due adorati bambini, Santiago e Luna Marì.