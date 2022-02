Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati di nuovo insieme: stavolta i due avrebbero trascorso insieme una romantica cena in un ristorante di Milano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la cena insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ufficialmente tornati insieme? I due sono stati avvistati insieme più e più volte nelle ultime settimane e, secondo indiscrezioni, avrebbero trascorso insieme anche le feste di Natale.

Nelle ultime ore la showgirl e il ballerino sono stati paparazzati mentre si recavano insieme a cena in un ristorante esclusivo di Milano e, a seguire, sarebbero tornati insieme a casa di lui, dove avrebbero trascorso insieme il resto della serata. Sulla questione al momento non vi sono conferme e Belen ha preferito non rompere il silenzio in merito al loro presunto ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez: la vita privata

La showgirl è da poco tornata single dopo la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì. I due sembravano essere più felici e uniti che mai e invece, pochi mesi dopo la nascita della bambina, hanno smesso di mostrarsi insieme. A seguire Belen è tornata a mostrarsi col suo ex marito, da cui si era separata per la seconda volta nel 2020.

Belen Rodriguez: i messaggi

Sui social la modella argentina nei giorni scorsi ha scritto un messaggio criptico che ha lasciato supporre ai fan che lei e De Martino fossero davvero tornati insieme.Com’è facile sopprimere i nostri bisogni solo per la meccanicità delle ricorrenti abitudini e per il rumore del mondo esterno.

“Per quanto innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte sana e ribelle. Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci prese. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio. Prendiamoci i nostri spazi. E’ lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri, ma di certo per noi”, aveva scritto la showgirl.