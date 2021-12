Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, secondo indiscrezioni, sarebbero verso la crisi definitiva: i due, che non si mostrano insieme già da alcune settimane, ormai condurrebbero vite separate.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Da mesi circolano rumor riguardanti una presunta crisi sentimentale tra Belen e Antonino Spinalbese, diventati genitori lo scorso luglio della piccola Luna Marì.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica i due sarebbero avviati verso “una crisi definitiva” e da tempo condurrebbero vite separate, mantenendo rapporti solo per quanto riguarda la gestione della piccola Luna (che, ovviamente, trascorre molto tempo con entrambi). Belen per il momento ha preferito non confermare le voci in circolazione ma ormai da mesi la showgirl non appare più insieme al suo compagno e sui social ha scritto alcuni post che lascerebbero presagire la rottura.

Belen Rodriguez e Antonino: l’amore

Belen e Antonino si sono legati durante l’estate del 2020 e appena dopo 5 mesi di liaison hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia, nata il 12 luglio scorso. La coppia, secondo i rumor in circolazione, non sarebbe riuscita a trovare un nuovo equilibrio dopo la nascita della bambina e, per questo, i due si sarebbero allontanati.

Belen sembrava essere più felice che mai accanto a Antonino e lei stessa aveva ammesso che il giovane hair stylist milanese sarebbe stato per lei come “un principe”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

In precedenza la showgirl aveva vissuto un importante ritorno di fiamma col suo ex marito, Stefano De Martino, con cui si è definitivamente separata all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. I due non hanno mai rivelato pubblicamente i motivi che li hanno spinti a separarsi e in tanti tra i fan sui social sperano di saperne un giorno di più. Per il momento la showgirl sembra essere molto concentrata sulla carriera e sui suoi due bambini, Luna Marì e Santiago.