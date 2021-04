Beauty Food, la dieta della bellezza: tutto sul libro di Nicola Sorrentino e Pucci Romano

“Beauty food, la dieta della bellezza” è il titolo del libro scritto dal medico nutrizionista Nicola Sorrentino e dalla dermatologa Pucci Romano. L’idea di una beauty routine a base di cibi rivoluzione il concetto stesso di bellezza, a favore di una “cura del se” alla portata di tutti e soprattutto naturale.

Beauty food, la dieta della bellezza: cosa rivela il libro

La dieta della bellezza è il tema del libro dei due professionisti Nicola Sorrentino e Pucci Romano che rivelano un metodo efficace, e alla portata di tutti, per prendersi cura di se stesse. Il cibo come medicina non è una novità, ma applicarlo sistematicamente come fosse una beauty routine si rivela un concetto, se non inesistente, ancora per la maggior parte remoto.

Nicola Sorrentino e Pucci Romano, nel loro libro edito da Sperling & Kupfer, spiegano invece come i trattamenti di bellezza passano per i cibi. Il cibo, infatti, può rallentare l’invecchiamento, rendere la pelle più liscia, rinvigorire i propri capelli.

Una manciata di segreti di bellezza, insomma. Tutti basati sull’assunzione di cibi che hanno l’effetto di garantire una giovinezza della pelle prolungata. Secondo la scienza, infatti, per ottenere una pelle liscia e luminosa, un fisico in forma e dei capelli lucenti non bisogna ricorrere alla chirurgia estetica.

Piuttosto, bisognerebbe affidarsi a un’alimentazione adeguata, e a delle pratiche sane, consegnando ai cibi il compito di rendere giovani e belle.

Il segreto: cibi indispensabili e sane abitudini quotidiane

Un primo trucco rivelato all’interno del libro è quello di osservare sempre il giusto apporto di sostanze indispensabili e protettive. A questo devono associarsi preziose abitudini quotidiane, e il gioco è fatto. Ne viene fuori la ricetta per una beauty routine «edibile» alla portata di chiunque voglia dare una svolta al proprio modo di concepire la cura di se. Nicola Sorrentino, medico nutrizionista, e Pucci Romano, dermatologa, combinano così le loro strutturate competenze e i risultati degli studi scientifici più recenti per comunicare al grande pubblico indicazioni alimentari capaci di nutrire, proteggere e rigenerare pelle, corpo e cute.

