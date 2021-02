La protagonista del Festival di Sanremo è indubbiamente sempre e solo una: la musica. Ad affiancare Amadeus e Fiorello nella conduzione di una delle serate della 71° edizione del Festival, quindi, non poteva trovarsi persona migliore di una delle prime direttrici d’orchestra donne, amatissima non solo in Italia ma anche all’estero.

Chi è Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra di successo

Beatrice Venezi nasce a Lucca nel 1990. Inizia a studiare musica e a suonare il pianoforte a soli 7 anni e si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in direzione d’orchestra (una delle pochissime donne a farlo). Nel 2017 viene inserita nella classifica delle 50 donne più creative dell’anno secondo Il Corriere della Sera e tra le top 100 donne under 30 secondo Forbes.

Oggi dirige l’Orchestra di Milano Classica e l’Ort a Firenze.

La sua prima vittoria di un premio importante risale al 2005, in occasione di un concorso di interpretazione pianistica; questa vittoria la porta a intraprendere le sue prime collaborazioni con diverse orchestre nazionali e internazionali. Beatrice Venezi ottiene grande attenzione mediatica e riconoscimento a seguito di una sua esibizione risalente al 2018 svolta in occasione del anniversario della nascita di Puccini al Lucca Summer Festival.

Beatrice ha anche pubblicato nel corso della sua carriera diversi saggi di musicologia e alcuni libri tra cui “Le sorelle di Mozart”, in cui ripercorre le storie di 20 musiciste/compositrici/cantanti rimaste nell’ombra in quanto donne. Molti sono stati i conduttori che l’hanno invitata come ospite alla proprie trasmissioni radiofoniche e televisive, come per esempio Alessandro Cattelan nel suo programma firmato Sky.

Uno dei suoi obiettivi è quello di far sì che i giovani si riavvicinino al mondo della musica classica. La Venezi adora sperimentare nuove combinazioni di suoni che apparentemente non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro, nonostante le sue esibizioni si concentrino prettamente sul repertorio classico italiano.

Le esperienze sul palco di Sanremo

Amadeus ha selezionato Beatrice Venezi come direttrice d’orchestra in occasione del format AmaSanremo, dal quale vengono selezionati tutti i partecipanti alla categoria “Giovani” del Festival. Il programma è andato in onda a Dicembre 2020, riscuotendo un discreto successo.

In occasione della 71° edizione del Festival di Sanremo, Beatrice Venezi è stata chiamata a partecipare a una delle serate della competizione come co-conduttrice al fianco di Amedeus e Fiorello. Nello stesso ruolo salgono sul palco del teatro Ariston anche altre donne come Elodie, Ornella Vanoni o Luisa Ranieri.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’artista, purtroppo non si sa molto. Beatrice è infatti molto riservata su questo argomento e non ama parlare dei suoi rapporti non legati all’ambito lavorativo. Ha dichiarato di avere un compagno non italiano e che non si occupa di musica nella vita, ma il suo nome rimane ignoto.

La più grande passione di Beatrice dopo quella per la musica è sicuramente la moda; quando calca il palco, indossa infatti sempre abiti estremamente eleganti e in voga. Sostiene che non ci si debba mai conformare all’immagine maschile ed è molto orgogliosa di esibirsi e lavorare con gonne o vestiti anziché i classici pantaloni da direttore d’orchestra.