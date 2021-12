Federico Lauri, durante la finale di Ballando con le Stelle, si è commosso, parlando di tutti i pregiudizi che lo hanno molto infastidito inizialmente.

Ballando con le Stelle, Federico piange: il suo percorso

Federico Lauri, con la sua esperienza a Ballando con le Stelle, ha vinto una sfida personale.

Il pubblico ha imparato a conoscerlo meglio, senza limitarsi all’immagine che aveva mostrato fino ad ora, di Federico Fashion Style. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 18 dicembre, ha ripercorso tutta la sua esperienza con grande emozione e ha stupito tutto il pubblico, esibendosi in un ballo con un candelabro sulla testa.

Ballando con le Stelle, Federico piange: “Pregiudizi che mi disturbavano”

Federico Lauri si è molto commosso ripensando al suo percorso a Ballando con le Stelle.

È convinto che all’inizio ci siano stati dei pregiudizi da parte della giuria ma si è goduto l’esperienza. “Abbiamo fatto un percorso intenso, particolare. All’inizio non mi sentivo pazzesco. C’era qualcosa che mi disturbava, legato ai giudizi, ai pregiudizi. Avevo paura che potesse uscire di me un lato che non conoscevo, la mia fragilità. Poi alla fine ho detto: ‘Che me ne frega, io sono così’. Per me Ballando è stata un’esperienza di vita bellissima” ha dichiarando, spiegando di aver scoperto molto di se stesso.

“Piango, oddio, non voglio piangere. Ho capito che le emozioni si possono fare vedere anche agli altri, non devi per forza tenerle per te stesso. Mi mancherà tutto. Io ho già vinto, mi sono liberato di una cosa da cui volevo liberarmi da 32 anni, un’emozione di pianto” ha aggiunto Federico Lauri.

Ballando con le Stelle, Federico piange: l’esibizione con il candelabro in testa

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina hanno portato in scena una meravigliosa atmosfera da Bollywood, indossando dei candelabri in testa. “Sei molto più disinvolto. Bravo” ha dichiarato Fabio Canino. Carolyn Smith ha definito la coreografia una “bollybachata molto scenica“. Selvaggia Lucarelli ha aggiunto che ora Federico dovrebbe imparare a cantare, vincere Sanremo e andare all’Eurovision vestito nello stesso modo.