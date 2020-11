Un conto è dormire le giuste ore per notte per sentirsi rigenerati e pronti per iniziare una nuova giornata. Un altro conto è avere sempre sonno: ma quali sono le cause? Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

La stanchezza di tipo cronico

Il fatto di condurre una vita frenetica e di sostenere ogni giorno ritmi pesanti è già di per sé un fattore di stress e stanchezza. Ma sentirsi stanche per il lavoro, la casa, la famiglia e per i tanti problemi che si accavallano gli uni sugli altri è più che comprensibile. Non è più così tanto normale se diventa una stanchezza di tipo cronico. E se associata ad essa, si percepisce sempre la sensazione di avere sonno, anche in pieno giorno e a orari assurdi.

In questo caso, c’è qualcosa che non va: attenzione, però, questa condizione non deve essere sottovalutata. Dietro può nascondersi qualcosa di più grave, che va ad incidere e riflettersi sulla qualità della vita. Inoltre, può portare a diversi problemi sia a livello personale che professionale come mancanza di rendimento, problemi di concentrazione, di memoria, sbalzi d’umore.

Avere sempre sonno: le cause

Avere sempre sonno non significa che si dorme sempre bene. Molto spesso è proprio la qualità del sonno a determinare uno stato di ipersonnia. La maggior parte delle volte, invece, possono essere altre le cause. Vediamole qui di seguito:

Alimentazione

Non è solo un’alimentazione scorretta che può incidere sullo stato del sonno, ma soprattutto la mancanza di determinate vitamine necessarie per il benessere del nostro fisico, come la vitamina D e la vitamina B12.

Per la prima, si consiglia di fare lunghe passeggiate perché essa è stimolata dall’aria aperta. Per la seconda, è bene assumere degli integratori sotto prescrizione medica. In via generale, per diminuire la sensazione di sonno durante il giorno, risulta necessario evitare cibi grassi, alcolici e bere tanta acqua.

Tecnologia digitale

Un’altra causa può essere riscontrata in una dipendenza dalla tecnologia digitale. Viviamo costantemente incollati davanti al cellulare, passando da smartphone a tablet fino al computer. E i nostri occhi ne soffrono di questo perché sono sottoposti per tutto il giorno alla luminosità dei device che attiva i sensi e riduce lo stimolo ad addormentarsi.

Problemi alla vista

Correlato al precedente sono i problemi alla vista che possono portare ad avere sonno perenne. Questo perché, non vedendoci bene, si sforzano gli occhi per troppo tempo nell’arco dell’intera giornata e la mancanza di messa a fuoco può determinare disturbi del sonno, mal di testa e confusione.

Assunzione di farmaci

Un’ultima causa può essere l’assunzione di farmaci, i quali tra gli effetti colaterali di un’assunzione sbagliata possono avere disturbi del sonno.