Conosciamo un po’ più da vicino la giovanissima ma a quanto pare già talentuosa Aurora Giovinazzo, attrice nel cast di Freaks Out, film di Gabriele Mainetti candidato ancora una volta ai David di Donatello 2022 dopo il primo grande successo con il film Lo chiamavano Jeeg Robot, che lo ha lanciato come regista.

Chi è Aurora Giovinazzo, biografia e inizi

Aurora Giovinazzo nasce il 18 aprile del 2002 a Roma ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Non abbiamo informazioni per quanto riguarda la sua prima infanzia e la sua famiglia d’origine, sappiamo però che sin dalla più tenera età dimostra spiccate doti per la recitazione, tanto da convincere la madre ad iniziare ad instradarla verso questa particolare carriera iniziando a farla partecipare a piccoli spot per la televisione.

Così a soli 19 anni, la Giovinazzo è già considerata una giovane promessa del cinema.

La carriera come attrice, dagli esordi al successo

Aurora esordisce in televisione quando ha appena 15 anni partecipando a diversi spot pubblicitari, ma la vera esperienza per la giovane inizia con la fiction Caterina e le sue figlie, per cui l’attrice entra a far parte dalla terza stagione, accanto alla compianta Virna Lisi e la vediamo anche nelle prime due stagioni della serie Il peccato e la vergogna, insieme a Gabriel Garko, Manuela Arcuri e ai due ex concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi, ovvero Adua Del Vesco (oggi conosciuta con il suo vero nome Rosalinda Cannavò) e Massimiliano Morra.

L’attrice è davvero inarrestabile ed entusiasta di questa sua avventura. Successivamente prende anche parte a film come Furore, Il vento della speranza, Una casa nel cuore, La classe degli asini, Non è stato mio figlio e Sorelle. Ma oltre ai ruoli in film più o meno drammatici, la Giovinazzo si mette anche in gioco in ruoli meno impegnati come quelli nei film Immaturi e Immaturi – Il viaggio.

Tra gli ultimi suoi lavori, ma ultimi solo in ordine di tempo vedendo come l’attrice sta crescendo sempre di più nel suo mestiere, come dicevamo all’inizio del nostro articolo, c’è Freaks Out, il secondo film di Gabriele Mainetti dopo il successo riscosso con Lo chiamavano Jeeg Robot, pellicola che lo ha consacrato dietro la macchina da presa.

Vita privata e curiosità sull’attrice di Freaks Out

Anche per quanto riguarda la vita privata di Aurora Giovinazzo non si sa molto, l’attrice ha imparato presto il gioco del mondo dello spettacolo, che inevitabilmente coinvolge anche quello del gossip e mantiene sulle sue frequentazioni quanto più riserbo possibile. Stando a quanto pubblica sui suoi social e in modo particolare su Instagram però, la Giovinazzo potrebbe avere una relazione con un giovane ragazzo di nome Andrea, ma non sappiamo di più.

Aurora è ancora una studentessa e oltre alla passione per la recitazione ha anche quella per la danza. È infatti anche una ballerina di salsa latino-americana e ha partecipato a molte gare, come nel 2016, quando è anche volata in Russia per partecipare ai Campionati del Mondo di questa disciplina.