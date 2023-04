Tutto ha inizio con un video ironico postato su TikTok nel 2019: «Quando vogliono mettere la panna nella carbonara» recitava la caption e da quell’ironico contenuto è nato un impero, il suo. Lei è Aurora Cavallo, conosciuta sul web come Cooker Girl, giovane ragazza appassionata di cucina che è riuscita a centrare e affondare l’algoritmo del social e a raggiungere milioni di visualizzazioni e milioni di follower. Scopriamo più nel dettaglio chi è e che cosa ha fatto per raggiungere tali risultati.

Aurora Cavallo è la Cooker Girl di TikTok: tutto sulla giovane cuoca

Ormai il mondo virtuale la conosce come Cooker Girl, ma dietro quel nome d’arte si nasconde una ragazza di appena 22 anni di nome Aurora Cavallo. Originaria di Cuneo, forse non tutti sanno che in realtà la giovane ragazza è iscritta anche all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e la sua passione per la cucina, molto probabilmente, si deve anche ai suoi studi. Abituata a cucinare per sé quando i genitori erano fuori casa per lavoro, Aurora Cavallo ha acquisito nel corso del tempo una maggiore sicurezza e ha sviluppato un sogno, ossia quello della condivisione. Sicuramente le nonne hanno un ruolo centrale all’interno della sua passione culinaria: non a caso i suoi aneddoti di cucina postati sui social spesso e volentieri riguardano proprio loro.

Il suo esordio sul web però non avviene subito con TikTok e questo forse è un dettaglio che molte persone ancora non conoscono. È infatti nel 2015 che Aurora Cavallo decide di debuttare online e lo fa con il suo blog, chiamato proprio Cooker Girl. Se inizialmente la timidezza la portava a “nascondersi” dal pubblico virtuale, con il passare del tempo la ragazza ha scelto di buttarsi e di farsi vedere. Nel 2016 apre il suo profilo Instagram, mentre nel 2019 è il turno di TikTok.

Divenuta famosa senza fare vedere il volto ma mostrando semplicemente le mani e quel grembiule rosso, icona di identità assoluta, Aurora Cavallo ha ben presto realizzato il suo sogno: portare la passione sul web e non provare più imbarazzo nel farsi vedere.

Il successo di Cooker Girl su TikTok

Qualche video ironico e poi lui, il video del suo pane croccante. Aurora Cavallo comincia così il suo percorso su TikTok, diventato nel giro di poco tempo virale e coinvolgente. Le sue ricette, semplici, belle e assai invitati, hanno conquistato il pubblico del social media. Amante dei prodotti a Km 0 Cooker Girl cerca di realizzare piatti semplici e alla portata di chiunque. Iconici i suoi panini farciti, croccanti e gustosi da sentirne quasi il profumo attraverso lo schermo.

La sua cucina prevede pane, panini, toast, pasta fresca della tradizione, dolci, crostate, pizza e chi più ne più ne metta. Il suo amore per la cucina l’ha portata a condividere centinaia di video su TikTok e pensate che è riuscita a ottenere un totale di 1.1 milioni di follower (contro i 702 mila su Instagram).

Il successo sui social l’ha anche portata ad aprire alcune collaborazioni importanti, come quella con Giallo Zafferano e quella con Coop Italia. Nel 2021 pubblica anche il suo primo libro, Cooker Girl – Come l’acqua per la farina.

La vita privata di Aurora Cavallo: è fidanzata?

Sulla vita privata di Aurora Cavallo alias Cooker Girl non si hanno particolari informazioni e non si conosce nulla sulla sua attuale situazione d’amore. Nonostante sia diventata a tutti gli effetti un personaggio pubblico, la giovane 22enne rimane molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale e famigliare. Sappiamo, però, che Cavallo ha una sorella di nome Nicole, più grande di lei di qualche anno.