Scala montagne, fa immersioni in acque gelide, ha battuto due record mondiali con la canoa, è un personal trainer famoso su Instagram e, ciliegina sulla torta, è un membro della famiglia reale inglese. Si tratta del giovane ventunenne Arthur Chatto, nipote della principessa Margaret, la chiacchierata sorella della regina Elisabetta II.

Chi è Arthur Chatto

Arthur Chatto è nato a Londra il 5 febbraio 1999, figlio di Lady Sarah Armstrong-Jones e di Daniel St George Chatto. Sua nonna materna era quindi la tanto chiacchierata principessa Margaret, sorella minore della regina Elisabetta II che sposò il fotografo Antony Armstrong-Jones. Quest’ultimo è stato il primo uomo senza titoli nobiliari a sposare una principessa, entrando quindi nella famiglia reale inglese, in circa mezzo secolo.

Il giovane Arthur pare aver ereditato la voglia della nonna di uscire dai canoni imposti dalla famiglia reale. Chatto lavora infatti come personal trainer in una palestra in Scozia ed è appassionato di sport estremi. Oltre a scalare montagne altissime e innevate e praticare immersioni nelle acque ghiacciate dell’Islanda, il giovane Arthur Chatto a soli ventuno anni ha già battuto due record mondiali, circumnavigando in canoa la Gran Bretagna.

Chatto, star di Instagram

Ventiseiesimo nella linea di successione al trono, Arthur Chatto pare interessarsi ad altro rispetto ai problemi della famiglia reale. Il giovane ventunenne infatti ha spopolato sui social network, in particolare su Instagram dove può vantare più di 200 mila followers. Arthur riempie i suoi post di video-tutorial di allenamenti ed esercizi di fitness, sfoggiando le sue doti da personal trainer.

A colpire di lui è sicuramente l’aspetto fisico: muscoli possenti e levigati dalle numerose attività sportive, capelli biondi, occhi verdi, un sorriso da far perdere la testa. Insomma il ragazzo è il principe azzurro delle favole: è stato definito dai tabloid il rampollo reale più sexy del pianeta, scalzando dal podio non solo i suoi cugini, il principe Harry e William ma anche tutti i giovani reali delle corone internazionali.

Chatto, nonostante la passione per gli sport, non trascura i suoi doveri da studente: ha frequentato il college di Eton, il prediletto dell’aristocrazia inglese, suona la cornamusa e ad oggi prosegue gli studi in Geografia presso l’università di Edimburgo. Proprio qui in Scozia si dedica al lavoro da personal trainer nella palestra BoundFitness.