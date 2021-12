Arisa ha rotto il silenzio dopo la sua vittoria a Ballando con le Stelle e ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con Vito Coppola.

Arisa e Vito Coppola: la verità

A Ballando con le Stelle Arisa ha trionfato anche grazie a Vito Coppola, il ballerino con cui ha stretto in poco tempo un rapporto di complicità e affetto (che è stato evidente a tutti anche durante le loro esibizioni).

La cantante ha per il momento smentito le voci in merito a una sua presunta liaison con Vito, ma sul loro legame ha ammesso:

“C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”. Arisa è da poco tornata single dopo la fine della sua travagliata liaison con il manager Andrea Di Carlo, che un anno fa le ha chiesto di sposarlo.

Arisa e Serena Bortone

Nonostante stia attraverso un momento a dir poco roseo Arisa non ha nascosto di essere rimasta ferita per una domanda a lei fatta dalla conduttrice Serena Bortone (che le ha chiesto se fosse disposta a girare un film a luci rosse). “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”, ha dichiarato la cantante scagliando una frecciatina contro la conduttrice che, al momento, non ha replicato.

Arisa e la vittoria

Arisa ha trionfato a Ballando con le Stelle con i complimenti del pubblico, dei giurati e dei telespettatori. La cantante si è detta pienamente soddisfatta dalla sua esperienza nel talent show e infatti ha dichiarato: “Non me l’aspettavo assolutamente, grazie infinite per avermi fatta arrivare a questo punto. Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo viaggio”