Arianna Meloni è la sorella della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, vincitrice alle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Sorella maggiore e sostenitrice principale della leader politica, tra le due vive un rapporto di affetto molto stretto: che cosa sappiamo di Arianna Meloni? Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei.

Arianna Meloni: chi è la sorella della leader di FdI?

Arianna Meloni è nata a Roma il 26 maggio 1975 sotto il segno dei Gemelli e attualmente ha 47 anni. È cresciuta insieme alla famiglia nella capitale, ma non si conoscono dettagli riguardo infanzia e adolescenza.

Una cosa però è certa: Arianna Meloni e Giorgia Meloni hanno un rapporto che può definirsi simbiotico, legato soprattutto alla difficile situazione famigliare che hanno dovuto vivere quando erano ancora delle bambine.

Infatti, le sorelle Meloni sono state abbandonate dal padre, che avrebbe scelto di trasferirsi alle Canarie e lasciando non poco dolore nel cuore delle due bambine e della madre, con la quale sono rimaste e cresciute, grazie anche all’aiuto dei nonni materni. La situazione era di difficile gestione, soprattutto a livello emotivo, e Arianna Meloni ha sempre trovato conforto e sicurezza nella sorella maggiore che, in una recente intervista, aveva espresso tali parole:

È andato via di casa quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno e basta. Quando avevo undici anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi ‘Non ti voglio vedere mai più’. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto.

Arianna Meloni ha sempre trovato una guida speciale nella leader politica, sin da quando erano bambine: “Mia sorella è la mia guida da sempre, solo lei si può permettere di dirmi certe cose. Io ascolto e sto zitta […]” e ancora: “Con Giorgia siamo simbiotiche; abbiamo ancora oggi un linguaggio solo nostro. Ci scriviamo e diciamo in mezzo alla gente parole inventate per capirci al volo“.

Vita privata di Arianna Meloni

Sulla vita privata di Arianna Meloni non si hanno molte informazioni. Oggi la sorella dell’onorevole è sposata con Francesco Lollobrigida, capogruppo parlamentare di Fratlli d’Italia alla Camera dei deputati e Assessore ai trasporti dal 2010 al 2013. La coppia ha due figlie, Vittoria e Rachele.

La dedica di Arianna Meloni alla sorella Giorgia

Arianna Meloni può definirsi a tutti gli effetti la prima vera sostenitrice della sorella maggiore leader di FdI.

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Arianna Meloni ha deciso di pubblicare una fotografia che le ritrae insieme e di dedicarle delle parole molto sentite: “[…] mi basterà sapere che sono stata utile in qualche modo in questa grande avventura che stai costruendo, perché quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c’ero […] Buon lavoro sorella mia. Io ci sono e non sono l’unica. Questa volta siamo in tanti”.

E ora per le due sorelle si aprirà una nuova pagina di vita, ricca di impegni e dell’indelebile affetto che, da sempre, le lega.