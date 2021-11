Non solo film, serie e documentari, da qualche tempo Netflix si occupa anche di videogiochi e a suggellare questo particolare sodalizio tra questi due mondi, a partire dal 7 novembre 2021, è arrivata Arcane, la nuova serie animata che basa le vicende raccontate, sul celebre videogioco League of Legends, famoso in tutto il mondo.

Scopriamo di più sulla serie, le sue origini e il cast.

Arcane, la nuova serie tv di Netflix

Netflix è intenzionata a conquistare anche il pubblico appassionato al mondo videoludico e dopo aver dichiarato le proprie intenzioni inserendo sulla piattaforma di streaming anche una sezione dedicata ai videogiochi, aggiunge al proprio catalogo una serie tv ideata proprio dai creatori di League of Legends e ispirata, ovviamente al videogioco. Stiamo parlando di Arcane, già disponibile sulla piattaforma nero-rossa.

L’opera audiovisiva è divisa in tre atti e i primi tre episodi possono essere visti anche su Twitch, costola dedicata ai videogames della competitor di Netflix per eccellenza, ovvero Amazon Prime Video. Il secondo atto invece, verrà messo a disposizione a partire dal 13 novembre e il terzo ed ultimo atto uscirà il 20 novembre.

La trama della nuova serie tv di Netflix

Come dicevamo, le vicende di Arcane sono ambientate nel mondo di League of Legends ma avranno una storia se stante rispetto a quella già conosciuta nel videogioco.

Girano infatti tutte attorno al delicato equilibrio stabilito tra la città di Piltover, ricca e fiorente, e i bassifondi di Zaun, messo a rischio dall’Hextech, una creazione che consente di tenere sotto controllo l’energia magica presente in questi luoghi. Il tutto condito da animazioni che promettono di catturare l’occhio del telespettatore.

Il cast

Il direttore, o meglio direttrice, della serie tv è l’olandese Dominique Bazay specializzata in animazioni e in particolar modo nella realizzazione di programmi destinati a bambini e famiglie. Nel cast di Arcane troviamo invece l’attrice e cantante Hailee Steinfeld, Katie Leung già vista in Harry Potter nel ruolo di Cho Chang e Kevin Alejandro attore americano di origine messicana.

Ci saranno anche Jason Spisak, doppiatore americano, produttore e programmatore di computer e videogiochi, l’attrice e modella britannica Ella Purnell, già vista in Miss Peregrine e Churcill, l’attrice nigeriana Toks Olagundoye, l’attore e doppiatore JB Blanc e Harry Lloyd, noto per aver interpetato Viserys Targaryen ne Il Trono di Spade.

A dire la sua su Arcane non poteva che essere Shauna Spenley, il cui ruolo è quello di Presidente della Global Entertainment Riot Games, la casa videoludica che ha sviluppato proprio League of Legends.

Secondo Spenley, Arcane è una lettera d’amore per gli appassionati del celebre videogioco che, ammette, hanno più volte chiesto di approfondire le ambientazioni e le storie dei campioni di League of Legends con nuove esperienze cinematografiche. Possibilità che finalmente stata offerta proprio da Netflix, che si è dimostrata più volte in grado di realizzare contenuti di alta qualità.