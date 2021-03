Chi è Antonio De Matteo, l’attore casertano nel cast della serie tv Leonardo nei panni di Galeazzo Sanseverino.

Antonio De Matteo chi è

L’attore, direttore e fotografo Antonio De Matteo è nato il 19 marzo 1978 a Caserta. Si appassiona alla recitazione e decide di formarsi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia che ha sede in tutta Italia.

La sua carriera da attore inizia a teatro: il suo primo spettacolo è nel 1996, intitolato Spettacolo di teatro danza per la regia di A. Nicolò. Nonostante in seguito abbia raggiunto il successo in ruoli televisivi e al cinema, De Matteo conserverà la sua passione per il teatro e lavorerà in numerosi spettacoli, ad esempio nel 2019 in Petrolio di Beatrice Gaia Gattai.

Nel 2002 esordisce al cinema, recitando nel film Il sostituto di C.

Cicala. In seguito è entrato nel cast di altre produzioni importanti come: Ocean’s Twelve di S. Soderbergh, recitando al fianco di grandi attori come Brad Pitt e George Clooney; nel 2010 partecipa al film Bella addormentata di M. Bellocchio; nel 2017 partecipa alla produzione Malerba e nel 2019 è nel cast di La guerra a Cuba.

Per quanto riguarda invece le serie tv, il curriculum di Antonio De Matteo è molto denso. L’attore casertano ha infatti lavorato in svariate serie televisive, italiane e internazionali, di grande prestigio. Il Grande Torino, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Un posto al sole, Un medico in famiglia, I Medici, I Bastardi di Pizzofalcone e Un passo dal cielo sono tra queste.

Curiosità e vita privata

Nel 2021 Antonio De Matteo entra nel cast della serie tv Leonardo con Matilda De Angelis e Aidan Turner. Nella produzione, De Matteo interpreta il ruolo di Galeazzo Sanseverino, braccio destro del duca Ludovico Sforza e suo comandante militare. Un personaggio infimo e assetato di potere che De Matteo interpreta alla perfezione.

Antonio De Matteo ha una grande passione per la fotografia e condivide i suoi scatti sui suoi profili social. In particolare su Instagram è molto attivo e vi condivide anche foto della propria famiglia.