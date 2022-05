Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme? L’ultimatum dato dall’ex compagna di Gigi D’Alessio al nuovo fidanzato: di cosa si tratta?

Pare sia tornato il sereno tra Anna Tatangelo e Livio Cori: l’indiscrezione è stata diffusa dal settimanale Chi.

I due cantanti, quindi, avrebbero superato la recente crisi vissuta e sarebbero tornati insieme più forti e affiatati di prima.

La coppia, tuttavia, si sarebbe rinsaldata soltanto dopo che il rapper ha accettato il patto proposto dall’ex di Gigi D’Alessio. Secondo quanto riferito dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, sembra che Anna Tatangelo abbia deciso di dare un ultimatum al rapper, chiedendogli di dare alla loro relazione priorità assoluta.

A questo proposito, su Chi è possibile leggere: “Dopo un mese di stop, Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì”.

Sarebbe stato questo, dunque, il presunto ultimatum rivolto dalla Tatangelo al fidanzato Livio Cori prima di riprendere la loro relazione.

La storia tra i due cantanti si è davvero conclusa?

Nonostante le indiscrezioni riportate da Chi, né Anna Tatangelo né Livio Cori hanno confermato o smentito di essere tornati insieme. È noto, tuttavia, che l’ex compagna di Gigi D’Alessio avesse ritrovato la felicità insieme al rapper, dopo la rottura con il padre di suo figlio Andrea. Parlando del nuovo fidanzato a Verissimo, infatti, l’artista aveva usato bellissime parole nei confronti del rapper.

Nelle ultime settimane, poi, hanno proliferato notizie sulla fine della relazione tra la Tatangelo e Cori anche se la storia d’amore tra i due potrebbe non essere, in realtà, mai arrivata a una vera conclusione. Come fa notare il settimanale Diva e Donna, ad esempio, nessuno dei due ha mai tolto il “segui” all’altro sui social.