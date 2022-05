Un’amica intima di Anna Tatangelo ha confessato i motivi per cui secondo lei la cantante avrebbe sbagliato a lasciare il suo storico compagno, Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo: la confessione dell’amica

Una fonte anonima vicina a Anna Tatangelo avrebbe confessato a Novella 2000: “Che errore lasciare Gigi, sia da un punto di vista sentimentale (hanno un figlio) sia da un punto di vista professionale (lei con lui lavorava benissimo)”.

I due celebri cantanti si sono separati a inizio 2020 e oggi Gigi D’Alessio è felicemente legato a Denise Esposito, madre del suo quinto figlio. Anna Tatangelo invece ha vissuto una storia d’amore con il rapper Livio Cori, ma i due si sono separati alcune settimane fa (senza precisare i motivi dell’addio). La cantante abita a Roma insieme a suo figlio Andrea, nato dall’amore per Gigi D’Alessio.

A quanto pare non sarebbe finito per il meglio neanche il rapporto tra la Tatangelo e D’Alessio e la cantante ha fatto sapere che avrebbe saputo della gravidanza di Denise Esposito dalla tv (e non dallo stesso ex compagno, come avrebbe preferito).

Anna Tatangelo e Livio Cori

Al momento non è dato sapere perché Anna Tatangelo si sia separata da Livio Cori ma, dopo un anno d’amore, la cantante ha cancellato dai social tutte le immagini che la ritraevano insieme al fidanzato e lui ha confessato che per lui sarebbe stato “troppo pesante” essere associato a un nome così importante.

In tanti tra i fan della cantante si chiedono se riuscirà a trovare la persona giusta per lei e al momento sulla questione tutto tace.