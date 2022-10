Anna Falchi alla Festa del Cinema: il look total black con trasparenze piace ai fan. Vediamo marche e prezzo.

In occasione della 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Anna Falchi si è presentata sul red carpet con il nuovo fidanzato Walter Rodinò. Non è stato lui, però, ad attirare l’attenzione, ma il look dell’attrice: le trasparenze piacciono alle fashion addicted.

Anna Falchi alla Festa del Cinema: il look

Anna Falchi ha partecipato alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma insieme al nuovo fidanzato Walter Rodinò, per assistere alla premiere del film Lola. L’attrice e conduttrice ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un abito nero, ricco di trasparenze e con spacco bene in vista.

Che marca è l’abito di Anna Falchi?

Un look audace, ma che non l’ha fatta assolutamente sfiguare.

D’altronde, con il suo corpo mozzafiato, Anna si può permettere qualsiasi cosa. L’effetto nude non ha lasciato nulla all’immaginazione, ma non è scaduta nel volgare, pur avendo scelto di indossarlo senza reggiseno. L’abito total black è firmato Gattinoni.

Quanto costa l’abito Gattinoni di Anna?

L’abito Gattinoni scelto da Anna Falchi per la Festa del Cinema di Roma appartiene alla nuova collezione ed è disegnato dallo stilista Fabio Giacobazzi.

Con passamanerie sul bustino, maniche lunghe trasparenti e collo dolcevita, il vestito presenta un corpetto effetto vedo-non vedo e una gonna con maxi spacco. Sul sito ufficiale della Maison viene venduto al prezzo di 349 euro.