Animalier: la moda estate 2021

Non c’è estate che non abbia le sue tendenze in fatto di borse, abbigliamento, costumi, ecc. Quest’anno, l’animalier è una delle stampe più desiderate e i modelli che ricalcano questa stampa sono davvero tantissimi per cui è possibile variare il proprio look in ogni occasione e momento.

Ecco alcune tendenze e mode di questo momento.

Animalier moda estate

In estate, si ha voglia di osare e lasciarsi andare e cosa c’è di meglio che puntare su capi che permettano di non passare inosservati? La protagonista di questa estate è assolutamente l’animalier con cui mimetizzarsi ed essere pronta a dare libero sfogo ai desideri maggiormente reconditi e intimi. Tigre contro tigre, leopardo contro zebra sono solo alcune delle ultime stampe animalier su cui puntare.

Si assiste a un vero e proprio trionfo di motivi zebrati, fantasie leopardate e anche un patchwork, una sorta di puzzle maculato. I grandi stilisti e marchi della moda puntano proprio su questa stampa che caratterizza i maxi dress, gli accessori wild, ma anche i costumi, arrivando anche ai top, le camicie, i cappelli e molto altro, compreso le borse per un look molto grintoso.

Grazie ai capi e accessori in questa fattura, non si passa inosservate, si cattura lo sguardo interpretando e immedesimandosi nello spirito selvaggio anche per coloro che restano in città.

La stampa animalier, essendo molto accattivante, si può stemperare con abiti dai tessuti in raso, suede, tulle oppure chiffon.

Sicuramente una stampa che cattura l’attenzione, che permette di osare e quale momento e periodo migliore, se non l’estate per provare qualcosa di nuovo, magari variando anche il proprio look?

Animalier moda estate: i trend

La moda ha lanciato un grande trend per quanto riguarda l’abbigliamento estivo: si tratta dell’animalier, da sempre un evergreen che è perfetto per tantissime occasioni e momenti. Le tendenze dell’animalier non riguardano soltanto i vestiti, ma anche le borse e le scarpe. Si può optare sia per un total look animalier, ma anche spezzato oppure impreziosito da moltissimi altri dettagli.

Una tendenza che quest’anno non si presenta soltanto nella stampa leopardo, una delle più comuni, ma anche in quella zebrata, quindi black and white che, sebbene sia poco conosciuta, sicuramente offre capi ottimi e di buona qualità di cui approfittare. I big della moda hanno deciso di optare per questa stampa sia per i costumi da bagno che gli accessori per un look diverso in spiaggia.

Alcuni marchi hanno puntato su pantaloni in stampa animalier oppure un crop top da abbinare o ancora un completo donna stampa zebrata nei colori dell’oro e del nero per brillare nelle sere d’estate. Infine, ci sono anche modelli di long dress a maniche corte dalla stampa zebrata. Altri stilisti hanno puntato a costumi, scarpe come sandali o infradito in stampa zebrata.

Dai bikini ai costumi interi, sono tantissime le stampe animalier perfette da sfoggiare in spiaggia. i costumi bagno sono tra quelli maggiormente apprezzati e degni di nota. Si trovano bikini animalier con il pezzo sopra a triangolo considerato un passe partout in stampa zebrata, quindi nei colori del bianco e del nero. Ci sono anche costumi interi sgambati dal look sexy e seducente.

Animalier moda Amazon

Dal momento che è la tendenza di questa estate, perché non approfittarne grazie ai tantissimi modelli e offerte che è possibile trovare sul sito di Amazon. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare alcune informazioni in merito. La classifica propone i tre modelli migliori di questa stampa animalier tra quelli più richiesti dalle consumatrici dell’e-commerce.

1)Miss Molly camicetta donna

Una camicetta a manica corta molto scollata di alta qualità, traspirante e molto comoda da indossare. Realizzata in elastan e poliestere. Si può abbinare con qualsiasi outfit: dai pantaloncini ai leggings, ma anche con la gonna. La maglietta è molto morbida. Si trovano anche modelli senza maniche e in stampa zebrata.

2)Shekini costume da bagno triangolo

Un costume da bagno con scollo a V profondo in stampa leopardata. Un bikini a due pezzi molto sensuale con slip a vita bassa. Ha un design triangolare, la fibbia a S e spallacci regolabili. Realizzato in spandex e poliestere. Ha una ottima vestibilità

3)Invicta zaino animalier donna

Uno zaino abbastanza capiente con spallacci in nastro e la chiusura con cordoncino. Ha le finiture in metallo con taschino interno. In poliestere con dettagli in cuoio. Si trova nei colori verde e rosa in stampa animalier. In vendita con lo sconto del 14%.

L’animalier è protagonista anche nella manicure con le migliori unghie leopardate.